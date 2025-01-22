Один из создателей "Ведьмак 3" назвал самый сложный квест в игре

Павел Саско признался, что этот квест лишил его сна и чуть не сломал.

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Один из главных сотрудников CD Projekt RED Павел Саско, который сейчас является ведущим разработчиком квестов для Cyberpunk 2077, рассказал, какой квест в "Ведьмак 3" был самым сложным, пишет GamesRadar+.

По словам Саско, из-за одного этого квеста он "терял рассудок и сон". Стоит отметить, что во время выхода The Witcher 3: Wild Hunt, Саско занимал должность ведущего дизайнера квестов в игре.

Речь идет о битве при Каэр Морхене, которая является частью основной истории "Ведьмак 3" и одним из завершающих моментов игры. Судя по всему, именно этот квест доставил Саско немало головной боли.

"Самый сложный квест, который я когда-либо разрабатывал и реализовывал. Особенно техническая часть надрала мне задницу, так много индивидуальных решений и ответвлений. Я терял голову и сон, пытаясь собрать все это воедино. Рад, что вам понравилось", — написал в Twitter Саско.

Отметим, что по сюжету Каэр Морхен находится далеко на севере Синих гор — формально, на территории Каэдвена, однако мало кто знает о ее существовании, а местонахождение и путь в крепость известны лишь избранным.

Дорога в замок проходит между высоких скал горного хребта. Найдя едва заметную щель, путник попадает в туннель, который со временем расширяется, а при выходе его взгляду открывается вид скалистой, окруженной горами долины и скрытой в ней крепости. Близ замка начинает свое течение Гвенллех, Река Белых Камней, которую нужно пересечь, чтобы добраться до крепости. Долина Каэр Морхен вытянута с юга, откуда через лес ведет тропинка в замок — на север, где располагается большое озеро.

В третьей части игры в западной части Долины Геральт может обнаружить пещеру, в которой ранее, до строительства замка, проводились мутации. Такой штрих в истории показывает, что сам Каэр Морхен был построен специально для нужд ведьмаков, скорее всего, с помощью магического искусства чародеев.

Напомним, польская студия CD Projekt RED собирается выпустить обновленную оригинальную игру "Ведьмак". Польская студия CD Projekt RED работает над несколькими новыми проектами, включая ремейк первого "Ведьмака", выпущенного в 2007 году.