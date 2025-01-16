Геральта из Ривии не отпускают на пенсию: что известно о ремейке первого "Ведьмака"

Польская студия CD Projekt RED собирается выпустить обновленную оригинальную игру "Ведьмак".

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Польская студия CD Projekt RED работает над несколькими новыми проектами, включая ремейк первого "Ведьмака", выпущенного в 2007 году, пишет GameSpot.

Отмечается, что CD Projekt также над созданием The ​​Witcher 4, сиквелом Cyberpunk 2077, спин-оффа в серии игра про "Ведьмака" под названием Project Sirius и новым проектом Project Hadar.

Когда выйдет ремейк первого "Ведьмака"?

Ремейк "Ведьмака" был анонсирован еще в октябре 2022 года, но до сих пор пока нет информации о дате ее выхода. Предварительные заказы на готовящийся ремейк еще не открыты, но предполагается, что игру можно будет заказать в магазине CD Projekt GOG, а также в ряде других месть.

Также эксперты считают, что ремейк первого "Ведьмака" ожидаемо выйдет на ПК и возможно, на консольных платформах.

История, сеттинг и персонажи ремейка "Ведьмак"

В польской студии утверждают, что ремейк первого "Ведьмака" станет новой версией игры, которая будет "перестроена с ноля". По словам творческого директора Адама Бадовски, "переделка игры для следующего поколения геймеров, ощущается такой же масштабной, как и выпуск оригинальной игры в 2007 году".

Оригинальная игра была основана на серии романов польского автора Анджея Сапковского, которая повествует о Геральте из Ривии – ведьмаке, который охотится на монстров. Ожидается, что ремейк сохранит ту же историю.

Игровой движок ремейка "Ведьмак"

Ремейк первого "Ведьмака" создается на движке Unreal Engine 5 от Epic. Компания CD Projekt заключила контракт с Epic, собираясь создать больше игр на Unreal Engine 5, включая "Ведьмак 4". Первая же версия игры "Ведьмак" разрабатывалась на собственном движке CD Projekt RedEngine.

Кто занимается разработкой ремейка "Ведьмак"

Несмотря на то, что CD Projekt создает серию игр о "Ведьмаке", создание ремейка студия перепоручила Fool's Theory. По словам Бадовски, новая команда хорошо знакома с исходным материалом и понимает, как сильно фанаты ждут ремейка. Более того, несколько сотрудников Fool's Theory ранее работали в CD Projekt над оригинальной игрой "Ведьмак".

В это же время, CD Projekt RED осуществляет "полный творческий контроль".

Новости о разработке ремейка "Ведьмака"

Основное отличие ремейка от оригинальной игры "Ведьмак" будет заключаться в том, что обновленная игра будет полностью открытым миром. Ранее в игре были большие открытые зоны, которые могли исследовать игроки. Но продвигаясь вперед по сюжету, игроки попадали в новую зону, которая полностью закрывала предыдущую.

В целом серия игр о "Ведьмаке" не выходила с открытым миром до выпуска "Ведьмак 3: Дикая охота" (The Witcher 3: Wild Hunt) в 2015 году.

Глава Fool's Theory Якуб Рокош говорит, что устаревшие или "просто плохие" части первого "Ведьмака" в ремейке будут удалены.

"Прежде всего нам нужен честный, приземленный анализ того, какие части просто плохи, устарели или нуждаются в переделке. Вместе с этим будут выделены части, которые великолепны и должны быть сохранены в игре, так как являются ключевыми столпами, которые нельзя отбрасывать", — заявил Рокош.

Некоторые предполагают, что изменения коснутся устаревшей боевой системы, а также системы перемещения.

Напомним, стало известно, кто займется написанием сценария для Ведьмак 4. Сооснователь CD Projekt RED поделился важными подробностями разработки следующей части культовой игры.