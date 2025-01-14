Важная новость для фанатов Ведьмака: кто займется написанием сценария для Ведьмак 4

Сооснователь CD Projekt Red поделился важными подробностями разработки следующей части культовой игры.

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В компании CD Projekt RED многое изменилось с того момента, как впервые был выпущен Ведьмак 3, который вышел 10 лет назад. После этого запуска польский разработчик игр стал одной из самых уважаемых студий в мире, прежде чем его репутация была немного испорчена провальным запуском игры Cyberpunk 2077, пишет PC Gamer.

Разработчика удалось спасти ситуацию, а также выпустить дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

С тех пор как Геральт отправился в свое кульминационного приключение, студия CD Projekt RED существенно выросла: теперь в ней работают более 1100 человек в офисах в Бостоне, Ванкувере и Варшаве.

Отсюда возникает логический вопрос, остался ли CD Projekt RED той компанией, которая создала Ведьмак 3 и что это будет значить для следующей ее части?

Сооснователь CDPR Михал Новаковский в некотором роде дал ответ на этот вопрос. Он написал на своей странице в X, что около 100 дизайнеров из Ведьмак 3 все еще работают в студии.

The Witcher 3 turns 10 this May. Around 100 of its developers are working with us to this day on our new projects, including The Witcher IV. Some are actually veterans from The Witcher 2 and The Witcher 1, including my esteemed co-CEO, @AdamBadowski , who has been with the… https://t.co/9Sry1S6yh2 — Michał Nowakowski (@michalnowakow) January 9, 2025

Новаковский пишет, что эти 100 человек работают со студией над проектами, "включая Ведьмак 4". Это может означать, что не все члены старой команды CD Projekt RED трудятся над Ведьмаком, некоторые из них занимают руководящие должности в сиквеле Cyberpunk 2077.

Также сооснователь CDPR в комментариях к своему посту поделился и другими важными подробностями разработки Ведьмак 4.

"Главный сценарист – тот же человек, что и в Ведьмаке 1. Главный визионер – тот же человек, что и в Ведьмак 1. И я так же работаю тут уже 20 лет", — добавил Новаковский.

Несмотря на то, что выхода новой игры Ведьмак 4 ждать придется еще долго, его преданные фанаты постепенно узнают все больше подробностей. К примеру, также стало известно, что в Ведьмак 4 останется любимый многими игроками Гвинт. Возможно, в игре даже появится возможность создавать больше билдов персонажа, как это сделано в Cyberpunk 2077.

Напомним, стало известно, кто станет главным героем игры "Ведьмак 4". Трейлер новой игры The Witcher 4 был представлен на The Game Awards 2024. И главной героиней станет Цири, воспитанница ведьмака Геральта.