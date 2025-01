Важная новость для фанатов Ведьмака: кто займется написанием сценария для Ведьмак 4

В компании CD Projekt RED многое изменилось с того момента, как впервые был выпущен Ведьмак 3, который вышел 10 лет назад. После этого запуска польский разработчик игр стал одной из самых уважаемых студий в мире, прежде чем его репутация была немного испорчена провальным запуском игры Cyberpunk 2077, пишет PC Gamer.

Разработчика удалось спасти ситуацию, а также выпустить дополнение Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

С тех пор как Геральт отправился в свое кульминационного приключение, студия CD Projekt RED существенно выросла: теперь в ней работают более 1100 человек в офисах в Бостоне, Ванкувере и Варшаве.

Отсюда возникает логический вопрос, остался ли CD Projekt RED той компанией, которая создала Ведьмак 3 и что это будет значить для следующей ее части?

Сооснователь CDPR Михал Новаковский в некотором роде дал ответ на этот вопрос. Он написал на своей странице в X, что около 100 дизайнеров из Ведьмак 3 все еще работают в студии.

The Witcher 3 turns 10 this May. Around 100 of its developers are working with us to this day on our new projects, including The Witcher IV. Some are actually veterans from The Witcher 2 and The Witcher 1, including my esteemed co-CEO, @AdamBadowski , who has been with the… https://t.co/9Sry1S6yh2