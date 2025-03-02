Умерла лошадь, игравшая Плотву Геральта в сериале "Ведьмак" от Netflix (фото)

Продолжительность жизни фризской лошади обычно составляет 25–30 лет.

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Конь Гектор, который играл роль верной лошади по имени Плотва ведьмака Геральта во 2-м и 3-м сезонах сериала Netflix, к сожалению, скончался. Об этом в субботу, 1 марта, сообщил Лака Юхас из компании Team Juhasz, которая предоставляла лошадей для съемок.

Гектору было всего 12 лет, что довольно рано для фризской лошади, поскольку продолжительность их жизни может составлять 25–30 лет.

Сначала Геральт ездил на Зевсе, Плотве бурой масти, которая была убита монстром по имени Чернобог. В конце второго сезона "Ведьмака" Геральту подарили черного коня, которого уже сыграл Гектор. Он также играл Плотву в течение всего третьего сезона.

Кроме того, Гектор снимался в еще одном фэнтезийном сериале под названием "Тень и кость", где в первом сезоне играл лошадь актера Бена Барнса.

Напомним, чистокровная арабская кобыла шоколадного окраса Эхокетт умерла от острой печеночной недостаточности в декабре 2024 года, когда ей было 36 лет и 222 дня. Этот возраст, как отмечает Книга рекордов Гиннесса, эквивалентен продолжительности жизни человека в 110 лет.

Также Фокус писал, что мужчина в британском Уэльсе верхом на арабском скакуне Игги провел эксперимент, сделав заказ в McDonald's. Ресторан предупреждает, что McDrive предназначен только для водителей авто и нему запрещено подъезжать на велосипеде, однако о лошадях в правилах нет ни слова.