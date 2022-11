Вперед, Плотва! Названа дата выхода масштабного обновления для The Witcher 3: Wild Hunt

Компания-разработчик CD Projekt RED обещает порадовать фанатов Геральта из Ривии "множеством улучшений".

Польская компания-разработчик компьютерных игр CD Projekt RED наконец-то назвала дату выхода нового обновления для The Witcher 3: Wild Hunt, пишет Eurogamer.

В компании заявили, что одно из самых ожидаемых обновлений года станет доступным уже 14 декабря 2022 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Ранее выпуск обновления откладывался из-за запуска не менее популярной игры от разработчика Cyberpunk 2077, а также других организационных проблем.

По словам CD Projekt, грядущее обновление порадует фанатов игры "множеством улучшений". Среди ожидающихся новинок перечисляются трассировка лучей, ускоренная загрузка и дополнительный игровой контент, вдохновленный сериалом "Ведьмак" на Netflix.

Как только обновление станет доступным, пользователи ПК, PS4 и Xbox One получат возможность бесплатно обновить свои версии The Witcher 3: Wild Hunt до самой последней. Новая версия игры также поступи в продажу под названием Complete Edition.

Оригинальные версии игры для PS4 и Xbox One также получат доступ к обновлению со всем дополнительным контентом. Изначально, The Witcher 3 выпускалась для ПК, PS4 и Xbox One еще в 2015 году.

На данный момент в 2022 году было продано 40 млн копий популярной игры.

Подробности того, как будет выглядеть анонсированное обновление и что именно будет включать в себя, разработчик собирается объявить на следующей неделе.

Также CD Projekt подтверждает, что предстоящее масштабное обновление The Witcher 3: Wild Hunt станет последним. Далее геймеров ждет совершенно новая трилогия игр из вселенной "Ведьмак".

Напомним, недавно стало известно, что в новом сезоне сериала "Ведьмак" от Netflix Геральта будет играть уже не Генри Кавилл, а Лиам Хемсворт. Сам же Кавилл намекнул, что собирается вернуться к своей роли Супермена.