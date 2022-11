Уперед, Плітко! Названа дата виходу масштабного оновлення The Witcher 3: Wild Hunt

Компанія-розробниця CD Projekt RED обіцяє порадувати фанатів Ґеральта з Рівії "багатьма поліпшеннями".

Related video

Польська компанія-розробниця комп'ютерних ігор CD Projekt RED нарешті назвала дату виходу нового оновлення для The Witcher 3: Wild Hunt, пише Eurogamer.

У компанії заявили, що одне з найочікуваніших оновлень року стане доступним уже 14 грудня 2022 для ПК, PlayStation 5 і Xbox Series X/S. Раніше випуск оновлення відкладався через запуск не менш популярної гри від розробника Cyberpunk 2077 та інших організаційних проблем.

За словами CD Projekt, майбутнє оновлення порадує фанатів гри "багатьма поліпшеннями". Серед новинок, що очікуються, перераховуються трасування променів, прискорене завантаження й додатковий ігровий контент, натхненний серіалом "Відьмак" на Netflix.

Як тільки оновлення стане доступним, користувачі ПК, PS4 і Xbox One матимуть можливість безплатно оновити свої версії The Witcher 3: Wild Hunt до останньої. Нова версія гри також надійде в продаж під назвою Complete Edition.

Оригінальні версії гри для PS4 і Xbox One також матимуть доступ до оновлення з усім додатковим контентом. Спочатку The Witcher 3 випускалася для ПК, PS4 і Xbox One ще у 2015 році.

Наразі у 2022 році було продано 40 млн копій популярної гри.

Подробиці того, який вигляд матиме анонсоване оновлення та що саме включатиме, розробник збирається оголосити наступного тижня.

Також CD Projekt підтверджує, що майбутнє масштабне оновлення The Witcher 3: Wild Hunt стане останнім. Далі на геймерів чекає зовсім нова трилогія ігор зі всесвіту "Відьмака".

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що в новому сезоні серіалу "Відьмак" від Netflix Ґеральта гратиме вже не Генрі Кавілл, а Ліам Гемсворт. Сам Кавілл натякнув, що збирається повернутися до своєї ролі Супермена.