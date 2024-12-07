"Не думал, что обслужат": мужчина сделал заказ в McDonald's верхом на лошади (видео)

На сайте McDonald's отмечают, что McDrive предназначен только для водителей авто, к нему запрещено подъезжать на велосипеде. Однако о лошадях в правилах нет ни слова.

В британском Уэльсе мужчина сделал заказ в McDonald's верхом на лошади. На своем арабском скакуне Игги валлиец подъехал к окну McDrive и заказал маффин с колбасой и яйцом для себя и яблочные ломтики для своего любимца. Этот опыт он записал на видео, которое набрало в TikTok более 2 миллионов просмотров.

Работники ресторана встречают всадника у платежного окна улыбками и смехом. Лошадь немного нервничает, но владелец уговаривает ее успокоиться и ждать своей очереди за автомобилями.

"Он дружелюбный, честно говоря, иначе я бы не привел его сюда", — говорит мужчина сотрудникам.

Когда очередь подошла и парочка получила свой заказ, Игги быстро поскакал на автостоянку.

"Я не думал, что нас обслужат, но вы это сделали. Удачи!" — воскликнул хозяин лошади в конце ролика.

Люди в комментариях также выражают удивление и восхищение обслуживанием всадника.

"Не знала, что они пропускают лошадей через кассу! Это круто!" — написала одна из комментаторов под видео.

Другая пошутила, что лошадь Игги оказалась терпеливее некоторых водителей.

"Если бы я там работал, он бы точно получил от меня дополнительные ломтики яблока", — написал еще один пользователь.

Также один из комментаторов сказал, что если бы он так сделал, его бы не стали обслуживать. На это владелец Игги ответил, что тоже на самом деле ждал отказа.

Отметим, на сайте McDonald's в правилах обслуживания в зоне McDrive сказано, что проезжать по ней можно только на автомобилях. Велосипеды в этой зоне запрещены из-за политики компании в сфере охраны здоровья и безопасности. Однако о лошадях в правилах ничего не написано.

Напомним, 23 ноября СМИ писали о семье, которая 5 часов шла по горным тропам в Швеции, чтобы добраться до уникального горнолыжного McDonald's.

Ранее в соцсетях распространялись сообщения о необычном блюде, которое британский McDonald's добавил в меню в 1990-х годах.