"Не думав, що обслужать": чоловік зробив замовлення у McDonald's верхи на коні (відео)

На сайті McDonald's зазначають, що McDrive призначений лише для водіїв авто, до нього заборонено під'їжджати на велосипеді. Однак про коней у правилах нема ані слова.

У британському Уельсі чоловік зробив замовлення у McDonald's верхи на коні. На своєму арабському скакуні Іггі валлієць під'їхав до вікна McDrive і замовив мафін із ковбасою та яйцем для себе та яблучні скибочки для свого улюбленця. Цей досвід він записав на відео, яке набрало у TikTok понад 2 мільйони переглядів.

Працівники ресторану зустрічають вершника біля платіжного вікна посмішками та сміхом. Кінь трохи нервує, але власник вмовляє його заспокоїтися та чекати своєї черги за автомобілями.

"Він доброзичливий, чесно кажучи, інакше я б не привів його сюди", — каже чоловік співробітникам.

Коли черга підійшла і парочка отримала своє замовлення, Іггі швидко поскакав на автостоянку.

"Я не думав, що нас обслужать, але ви це зробили. Успіху! — вигукнув господар коня наприкінці ролику.

Люди в коментарях також висловлюють здивування й захоплення обслуговуванням вершника.

"Не знала, що вони пропускають коней через касу! Це круто!" — написала одна з коментаторок під відео.

Інша пожартувала, що кінь Іггі виявився терплячішим за деяких водіїв.

"Якби я там працював, він би точно отримав від мене додаткові скибочки яблука", — написав іще один користувач.

Також один із коментаторів сказав, що якби він так зробив, його б не стали обслуговувати. На це власник Іггі відповів, що теж насправді чекав відмови.

Зазначимо, на сайті McDonald's у правила обслуговування в зоні McDrive сказано, що проїжджати нею можна лише на автомобілях. Велосипеди в цій зоні заборонені через політику компанії у сфері охорони здоров'я та безпеки. Проте про коней у правилах нічого не написано.

Нагадаємо, 23 листопада ЗМІ писали про родину, яка 5 годин ішла гірськими тропами у Швеції, щоб дістатися унікального гірськолижного McDonald's.

Раніше в соцмережах ширилися дописи про незвичну страву, яку британський McDonald's додав до меню у 1990-х роках.