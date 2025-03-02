Помер кінь, який грав Плотву Геральта в серіалі "Відьмак" від Netflix (фото)

Тривалість життя фризького коня зазвичай становить 25-30 років.

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Кінь Гектор, який грав роль вірного коня на ім'я Плотва відьмака Геральта у 2-му і 3-му сезонах серіалу Netflix, на жаль, помер. Про це в суботу, 1 березня, повідомив Лака Юхас із компанії Team Juhasz, яка надавала коней для зйомок.

Гектору було лише 12 років, що досить рано для фризького коня, оскільки тривалість їхнього життя може становити 25-30 років.

Спочатку Геральт їздив на Зевсі, Плотві бурої масті, яка була вбита монстром на ім'я Чорнобог. Наприкінці другого сезону "Відьмака" Геральту подарували чорного коня, якого вже зіграв Гектор. Він також грав Плотву протягом усього третього сезону.

Крім того, Гектор знімався в ще одному фентезійному серіалі під назвою "Тінь і кістка", де в першому сезоні грав коня актора Бена Барнса.

Нагадаємо, чистокровна арабська кобила шоколадного забарвлення Ехокетт померла від гострої печінкової недостатності в грудні 2024 року, коли їй було 36 років і 222 дні. Цей вік, як зазначає Книга рекордів Гіннесса, еквівалентний тривалості життя людини в 110 років.

Також Фокус писав, що чоловік у британському Уельсі верхи на арабському скакуні Іггі провів експеримент, зробивши замовлення в McDonald's. Ресторан попереджає, що McDrive призначений тільки для водіїв авто і до нього заборонено під'їжджати на велосипеді, проте про коней у правилах немає ні слова.