Важлива новина для фанатів Відьмака: хто займеться написанням сценарію для Відьмак 4

Співзасновник CD Projekt Red поділився важливими подробицями розробки наступної частини культової гри.

Related video

У компанії CD Projekt RED багато чого змінилося відтоді, як уперше був випущений Відьмак 3, який вийшов 10 років тому. Після цього запуску польський розробник ігор став однією з найповажніших студій у світі, перш ніж його репутація була трохи зіпсована провальним запуском гри Cyberpunk 2077, пише PC Gamer.

Розробнику вдалося врятувати ситуацію, а також випустити доповнення Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Відтоді як Геральт вирушив у свою кульмінаційну пригоду, студія CD Projekt RED істотно зросла: тепер у ній працюють понад 1100 осіб в офісах у Бостоні, Ванкувері та Варшаві.

Звідси виникає логічне запитання, чи залишився CD Projekt RED тією компанією, яка створила Відьмак 3 і що це означатиме для наступної її частини?

Співзасновник CDPR Міхал Новаковський до певної міри дав відповідь на це питання. Він написав на своїй сторінці в X, що близько 100 дизайнерів з Відьмак 3 все ще працюють у студії.

The Witcher 3 turns 10 this May. Around 100 of its developers are working with us to this day on our new projects, including The Witcher IV. Some are actually veterans from The Witcher 2 and The Witcher 1, including my esteemed co-CEO, @AdamBadowski , who has been with the… https://t.co/9Sry1S6yh2 — Michał Nowakowski (@michalnowakow) January 9, 2025

Новаковський пише, що ці 100 осіб працюють зі студією над проєктами, "включно з Відьмаком 4". Це може означати, що не всі члени старої команди CD Projekt RED працюють над "Відьмаком", деякі з них обіймають керівні посади в сиквелі Cyberpunk 2077.

Також співзасновник CDPR у коментарях до свого посту поділився й іншими важливими подробицями розробки Відьмак 4.

"Головний сценарист — та сама людина, що й у "Відьмаку 1". Головний візіонер — та сама людина, що й у "Відьмаку 1". І я так само працюю тут уже 20 років", — додав Новаковський.

Попри те, що виходу нової гри Відьмак 4 чекати доведеться ще довго, його віддані фанати поступово дізнаються все більше подробиць. Наприклад, також стало відомо, що у Відьмак 4 залишиться улюблений багатьма гравцями Гвінт. Можливо, у грі навіть з'явиться можливість створювати більше білдів персонажа, як це зроблено в Cyberpunk 2077.

Нагадаємо, стало відомо, хто стане головним героєм гри "Відьмак 4". Трейлер нової гри The Witcher 4 був представлений на The Game Awards 2024. І головною героїнею стане Цирі, вихованка відьмака Геральта.