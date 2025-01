Важлива новина для фанатів Відьмака: хто займеться написанням сценарію для Відьмак 4

У компанії CD Projekt RED багато чого змінилося відтоді, як уперше був випущений Відьмак 3, який вийшов 10 років тому. Після цього запуску польський розробник ігор став однією з найповажніших студій у світі, перш ніж його репутація була трохи зіпсована провальним запуском гри Cyberpunk 2077, пише PC Gamer.

Розробнику вдалося врятувати ситуацію, а також випустити доповнення Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Відтоді як Геральт вирушив у свою кульмінаційну пригоду, студія CD Projekt RED істотно зросла: тепер у ній працюють понад 1100 осіб в офісах у Бостоні, Ванкувері та Варшаві.

Звідси виникає логічне запитання, чи залишився CD Projekt RED тією компанією, яка створила Відьмак 3 і що це означатиме для наступної її частини?

Співзасновник CDPR Міхал Новаковський до певної міри дав відповідь на це питання. Він написав на своїй сторінці в X, що близько 100 дизайнерів з Відьмак 3 все ще працюють у студії.

The Witcher 3 turns 10 this May. Around 100 of its developers are working with us to this day on our new projects, including The Witcher IV. Some are actually veterans from The Witcher 2 and The Witcher 1, including my esteemed co-CEO, @AdamBadowski , who has been with the… https://t.co/9Sry1S6yh2