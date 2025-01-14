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Важлива новина для фанатів Відьмака: хто займеться написанням сценарію для Відьмак 4

Відьмак 4
Фото: CD Projekt RED

Співзасновник CD Projekt Red поділився важливими подробицями розробки наступної частини культової гри.

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У компанії CD Projekt RED багато чого змінилося відтоді, як уперше був випущений Відьмак 3, який вийшов 10 років тому. Після цього запуску польський розробник ігор став однією з найповажніших студій у світі, перш ніж його репутація була трохи зіпсована провальним запуском гри Cyberpunk 2077, пише PC Gamer.

Розробнику вдалося врятувати ситуацію, а також випустити доповнення Cyberpunk 2077: Phantom Liberty.

Відтоді як Геральт вирушив у свою кульмінаційну пригоду, студія CD Projekt RED істотно зросла: тепер у ній працюють понад 1100 осіб в офісах у Бостоні, Ванкувері та Варшаві.

Звідси виникає логічне запитання, чи залишився CD Projekt RED тією компанією, яка створила Відьмак 3 і що це означатиме для наступної її частини?

Співзасновник CDPR Міхал Новаковський до певної міри дав відповідь на це питання. Він написав на своїй сторінці в X, що близько 100 дизайнерів з Відьмак 3 все ще працюють у студії.

Новаковський пише, що ці 100 осіб працюють зі студією над проєктами, "включно з Відьмаком 4". Це може означати, що не всі члени старої команди CD Projekt RED працюють над "Відьмаком", деякі з них обіймають керівні посади в сиквелі Cyberpunk 2077.

Також співзасновник CDPR у коментарях до свого посту поділився й іншими важливими подробицями розробки Відьмак 4.

"Головний сценарист — та сама людина, що й у "Відьмаку 1". Головний візіонер — та сама людина, що й у "Відьмаку 1". І я так само працюю тут уже 20 років", — додав Новаковський.

Попри те, що виходу нової гри Відьмак 4 чекати доведеться ще довго, його віддані фанати поступово дізнаються все більше подробиць. Наприклад, також стало відомо, що у Відьмак 4 залишиться улюблений багатьма гравцями Гвінт. Можливо, у грі навіть з'явиться можливість створювати більше білдів персонажа, як це зроблено в Cyberpunk 2077.

Нагадаємо, стало відомо, хто стане головним героєм гри "Відьмак 4". Трейлер нової гри The Witcher 4 був представлений на The Game Awards 2024. І головною героїнею стане Цирі, вихованка відьмака Геральта.