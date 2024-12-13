Поляки здивували: стало відомо, хто стане головним героєм гри "Відьмак 4"

Трейлер нової гри The Witcher 4 був представлений на The Game Awards 2024. Головною героїнею стане Цирі, вихованка відьмака Геральта.

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Довгоочікувану наступну частину саги про Відьмака під кодовою назвою Polaris було офіційно представлено на The Game Awards 2024. Новий трейлер від CD Projekt Red розкрив назву гри і, що важливо, її головну героїню: Циріллу Фіону Елен Ріаннон, більш відому як Цирі. Це знаменує собою відхід від попереднього фокусу серії на Геральті з Рівії, відкриваючи новий розділ в оповіданні про Відьмака. Про це пише Screen Rant.

Трейлер гри "Відьмак 4"

Трейлер підтверджує, що The Witcher 4 буде не просто ще однією історією, орієнтованою на Геральта, а новою розповіддю, зосередженою на знайомому, але суттєво відмінному головному герої. Це початок нової трилогії, тому припускають, що The Witcher 4 задумано як основоположну назву для майбутньої франшизи з Цирі біля керма. Раніше фанати припускали, що вона може стати героїнею нової саги, але це міг бути і зовсім новий персонаж.

Вибір Цирі як головного героя означає розрахований ризик і сміливий крок для CD Projekt Red. Хоча популярність Геральта незаперечна, зосередження на Цирі дає змогу дослідити іншу грань світу Відьмака, зокрема її унікальні труднощі та досвід як могутньої чародійки і навченого воїна.

Кадр із трейлера гри "Відьмак 3" Фото: CD Projekt RED

Потенціал цього рішення щодо розширення бази гравців значний, даючи змогу гравцям, які не були обов'язково залучені до історії Геральта, приєднатися до Цирі та її подорожі. Ба більше, нова трилогія, побудована навколо Цирі, забезпечує основу для дослідження раніше незайманих сюжетних ліній і персонажів. Це чудова ідея освіжити серію, яка, здається, деякий час спиралася на одного головного героя.

В інтерв'ю перед прем'єрою виконавчий продюсер Малгожата Мітрега сказала, що Цирі була "дуже органічним і логічним вибором".

"Завжди йшлося про неї, починаючи з Саги, коли ви читаєте про це в книгах. Вона дивовижний, багатогранний персонаж. І, звісно, як головний герой, адже ми вже попрощалися з Геральтом. Тож це продовження. Це завжди була вона", — сказала Малгожата.

У трейлері показано, як Цирі приходить у село, де молоду дівчину хочуть віддати в жертву чудовиську, заради блага всієї спільноти. Відьмачка її рятує і вбиває того, кому в жертву вона призначалася, але фінал трейлера виявляється ще більш похмурим, ніж можна було припускати.

Кадр із трейлера гри "Відьмак 4" Фото: CD Projekt RED

У трейлері можна побачити кілька цікавих деталей: котячі очі Цирі, які натякають, що вона пройшла трансмутацію, як і Геральт, а також медальйон школи Рисі.

Кадр із трейлера гри "Відьмак 4" Фото: CD Projekt RED

А творці зазначили, що в трейлері багато цікавих деталей, пов'язаних саме з польською та слов'янською міфологією, як-от квіти, з яких сплетений вінок жертви. Здавна вважалося, що він відганяє зло.

Нагадаємо, фанати чекали, що на церемонії представлять легендарний шутер Half-Life 3, на який шанувальники чекають уже 20 років. Але чутки виявилися чутками.