Поляки удивили: стало известно, кто станет главным героем игры "Ведьмак 4"

Трейлер новой игры The Witcher 4 был представлен на The Game Awards 2024. И главной героиней станет Цири, воспитанница ведьмака Геральта.

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Долгожданная следующая часть саги о Ведьмаке под кодовым названием Polaris была официально представлена ​​на The Game Awards 2024. Новый трейлер от CD Projekt Red раскрыл название игры и, что немаловажно, ее главную героиню: Цириллу Фиону Элен Рианнон, более известную как Цири. Это знаменует собой отход от предыдущего фокуса серии на Геральте из Ривии , открывая новую главу в повествовании о Ведьмаке. Об этом пишет Screen Rant.

Трейлер игры "Ведьмак 4"

Трейлер подтверждает, что The Witcher 4 будет не просто еще одной историей, ориентированной на Геральта, а новым повествованием, сосредоточенным на знакомом, но существенно отличающемся главном герое. Это начало новой трилогии, поэтому предполагается, что The Witcher 4 задуман как основополагающее название для будущего франшизы с Цири у руля. Ранее фанаты предполагали, что она может стать героиней новой саги, но это мог быть и совершенно новый персонаж.

Выбор Цири в качестве главного героя означает рассчитанный риск и смелый шаг для CD Projekt Red. Хотя популярность Геральта неоспорима, сосредоточение на Цири позволяет исследовать другую грань мира Ведьмака , в частности ее уникальные трудности и опыт как могущественной чародейки и обученного воина.

Кадр из трейлера игры "Ведьмак 3" Фото: CD Projekt RED

Потенциал этого решения по расширению базы игроков значителен, позволяя игрокам, которые не были обязательно вовлечены в историю Геральта, присоединиться к Цири и ее путешествию. Более того, новая трилогия, построенная вокруг Цири, обеспечивает основу для исследования ранее нетронутых сюжетных линий и персонажей. Это отличная идея освежить серию, которая, кажется, некоторое время опиралась на одного главного героя.

В интервью перед премьерой исполнительный продюсер Малгожата Митрэга сказала, что Цири была "очень органичным и логичным выбором".

"Всегда речь шла о ней, начиная с Саги, когда вы читаете об этом в книгах. Она удивительный, многогранный персонаж. И, конечно, как главный герой, ведь мы уже попрощались с Геральтом. Так что это продолжение. Это всегда была она", — сказала Малгожата.

В трейлере показано, как Цири приходит в деревню, где молодую девушку хотят отдать в жертву чудовищу, ради блага всего сообщества. Ведьмачка ее спасает и убивает того, кому в жертву она предназначалась, но финал трейлера оказывается еще более мрачным, чем можно было предполагать.

Кадр из трейлера игры "Ведьмак 4" Фото: CD Projekt RED

В трейлере можно увидеть несколько интересных деталей: кошачьи глаза Цири, которые намекают, что она прошла трансмутацию, как и Геральт, а также медальон школы Рыси.

Кадр из трейлера игры "Ведьмак 4" Фото: CD Projekt RED

А создатели отметили, что в трейлере много интересных деталей, связанных именно с польской и славянской мифологией, как, например, цветы, из которых сплетен венок жертвы. Издавна считалось, что он отгоняет зло.

Напомним, фанаты ждали, что на церемонии представят легендарный шутер Half-Life 3, которого поклонники ждут уже 20 лет. Но слухи оказались слухами.