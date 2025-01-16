Геральта з Рівії не відпускають на пенсію: що відомо про ремейк першого "Відьмака"

Польська студія CD Projekt RED збирається випустити оновлену оригінальну гру "Відьмак".

Related video

Польська студія CD Projekt RED працює над кількома новими проєктами, включно з ремейком першого "Відьмака", випущеного 2007 року, пише GameSpot.

Зазначається, що CD Projekt також працює над створенням The Witcher 4, сиквелом Cyberpunk 2077, спін-оффа в серії ігор про "Відьмака" під назвою Project Sirius і новим проєктом Project Hadar.

Коли вийде ремейк першого "Відьмака"?

Ремейк "Відьмака" був анонсований ще в жовтні 2022 року, але досі поки немає інформації про дату її виходу. Попередні замовлення на підготовлюваний ремейк ще не відкриті, але передбачається, що гру можна буде замовити в магазині CD Projekt GOG, а також у низці інших месть.

Також експерти вважають, що ремейк першого "Відьмака" очікувано вийде на ПК і, можливо, на консольних платформах.

Історія, сетинґ і персонажі ремейка "Відьмак"

У польській студії стверджують, що ремейк першого "Відьмака" стане новою версією гри, яка буде "перебудована з нуля". За словами творчого директора Адама Бадовскі, "переробка гри для наступного покоління геймерів, відчувається такою ж масштабною, як і випуск оригінальної гри у 2007 році".

Оригінальна гра була заснована на серії романів польського автора Анджея Сапковського, яка оповідає про Геральта з Рівії — відьмака, який полює на монстрів. Очікується, що ремейк збереже ту ж історію.

Ігровий рушій ремейка "Відьмака"

Ремейк першого "Відьмака" створюється на рушію Unreal Engine 5 від Epic. Компанія CD Projekt уклала контракт з Epic, збираючись створити більше ігор на Unreal Engine 5, включно з "Відьмаком 4". Перша ж версія гри "Відьмак" розроблялася на власному рушії CD Projekt RedEngine.

Хто займається розробкою ремейка "Відьмак"

Попри те, що CD Projekt створює серію ігор про "Відьмака", створення ремейка студія передоручила Fool's Theory. За словами Бадовскі, нова команда добре знайома з вихідним матеріалом і розуміє, як сильно фанати чекають на ремейк. Ба більше, кілька співробітників Fool's Theory раніше працювали в CD Projekt над оригінальною грою "Відьмак".

У цей же час CD Projekt RED здійснює "повний творчий контроль".

Новини про розробку ремейка "Відьмака"

Основна відмінність ремейка від оригінальної гри "Відьмак" полягатиме в тому, що оновлена гра буде повністю відкритим світом. Раніше в грі були великі відкриті зони, які могли досліджувати гравці. Але просуваючись вперед за сюжетом, гравці потрапляли в нову зону, яка повністю закривала попередню.

Загалом серія ігор про "Відьмака" не виходила з відкритим світом до випуску "Відьмак 3: Дике полювання" (The Witcher 3: Wild Hunt) 2015 року.

Глава Fool's Theory Якуб Рокош каже, що застарілі або "просто погані" частини першого "Відьмака" в римейку буде видалено.

"Насамперед нам потрібен чесний, приземлений аналіз того, які частини просто погані, застаріли або потребують переробки. Разом із цим буде виділено частини, які чудові і мають бути збережені в грі, оскільки є ключовими стовпами, які не можна відкидати", — заявив Рокош.

Деякі припускають, що зміни торкнуться застарілої бойової системи, а також системи переміщення.

Нагадаємо, стало відомо, хто займеться написанням сценарію для Відьмак 4. Співзасновник CD Projekt RED поділився важливими подробицями розробки наступної частини культової гри.