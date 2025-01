Хороші хлопці залишилися у "Відьмаку": розкрито історії вампірів із Blood of Dawnwalker (фото)

Розробники зі студії Rebel Wolves розповіли історії життя п'ятьох головних вампірів у майбутній грі.

Команда колишніх розробників "Відьмака", студія Rebel Wolves, представила опис персонажів у своїй новій грі Blood of Dawnwalker, пише Games Radar.

На офіційній сторінці майбутньої гри Dawnwalker в X розробники починають поступово публікувати інформацію про головних персонажів. Студія Rebel Wolves уже заявила, що Blood of Dawnwalker буде початком "абсолютно нової рольової саги", і це можна побачити в історіях, закладених в описі персонажів.

Ксанте

Ксанте — вампір, яка "старша, ніж здається можливим". Вона жила так довго, що забула назву грецького острова, на якому колись була жрицею. Її мудрість інколи схожа на божевілля. Але насправді, Ксанте розуміє справжню природу світу краще, ніж будь-хто інший. І в глибині своєї душі вона в "жаху".

Xanthe is old – older than seems possible. She was a priestess, once, on a remote Greek island, the name of which she has since forgotten.



Her body bears the witness to the ravages of time, as does her mind. Hearing voices from beyond the pale, muttering under her breath, at… pic.twitter.com/CASWuaZRQp — Dawnwalker (@DawnwalkerGame) January 23, 2025

Коен

Коен — це персонаж, за якого гратимуть геймери. Він був старшою дитиною в селянській родині, перш ніж перетворитися на вампіра. Коен буде приголомшений своїми новими здібностями, але також отримає свободу "від обмежень і обов'язків свого колишнього життя".

Born to a peasant family as the oldest of four siblings, Coen’s childhood was not easy. He started working in the silver mines, alongside his father, when he was still a kid.



As a an intelligent and curious child, he dreamt of adventure and travelling out of the valley, away… pic.twitter.com/16z7l0EqbQ — Dawnwalker (@DawnwalkerGame) January 15, 2025

Цезар Буррієннус Лаурентіус

Цезар Буррієнус Лаурентіус — колишній дворянин і сенатор Римської імперії. Він давно втратив свою людяність, не зберіг жагу до влади.

Born in the Roman Empire under the name Caeso Burrienus Laurentius, AD 131, to a noble family who owned massive latifundia, Brencis was destined for greatness.



He joined the rank of Senators and quickly rose to the top of Roman officialdom, with ambitions to become the next… pic.twitter.com/rA2Uvvfu0U — Dawnwalker (@DawnwalkerGame) January 16, 2025

Бакир

Бакір — вампір із найгіршою репутацією з усієї вампірської "команди".

Some men just want to see the world burn – and Bakir is one of them. As human, he spent decades galloping across the dry steppes of Central Asia, burning, trampling and pillaging as he went. He thirsted for blood even before he was turned.



For centuries, he hid in the shadows –… pic.twitter.com/YzMP5ATw1V — Dawnwalker (@DawnwalkerGame) January 21, 2025

"Деякі просто хочуть бачити, як світ горить, і Бакір один із них", — йдеться в описі.

Також зазначається, що Бакір жадав крові ще до того, як став вампіром, спалюючи й грабуючи поселення в Центральній Азії. Тепер же він хоче, щоб люди знали його ім'я, і тремтіли перед ним.

Амбрус

Амбрус — вампір, який нещодавно навернувся та описується як амбітний і схвильований набутими силами. Він нічого не боїться, і немає тієї червоної риси, яка його б зупинила.

Попри свою привабливість, Амбрус прожив важке людське життя і "більш ніж готовий звести рахунки зі світом і всіма, хто його відкинув".

It's only recently that Ambrus has been turned – and so, he's got something to prove. Ambitious and thrilled with his newly acquired powers, there's nothing he'll shy away from, no red line he won't cross.



His gleaming armor and perfectly coiffed hair make Ambrus look like a… pic.twitter.com/bN54zKfXqV — Dawnwalker (@DawnwalkerGame) January 22, 2025

Судячи з усього, більше інформації про гру буде виходити й далі, аж до демонстрації ігрового процесу, яка може відбутися вже цього літа. Rebel Wolves ще не оголосили дату виходу Blood of Dawnwalker.

Нагадаємо, розробники розповіли, чого не чекати від героя The Blood of Dawnwalker. Студія Rebel Wolves, до керівництва якої увійшли колишні розробники "Відьмака", продовжують розкривати подробиці про свою нову гру.