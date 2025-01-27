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Хороші хлопці залишилися у "Відьмаку": розкрито історії вампірів із Blood of Dawnwalker (фото)

Кров Світаноквокера
Фото: Rebel Wolves | Кров Світаноквокера

Розробники зі студії Rebel Wolves розповіли історії життя п'ятьох головних вампірів у майбутній грі.

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Команда колишніх розробників "Відьмака", студія Rebel Wolves, представила опис персонажів у своїй новій грі Blood of Dawnwalker, пише Games Radar.

На офіційній сторінці майбутньої гри Dawnwalker в X розробники починають поступово публікувати інформацію про головних персонажів. Студія Rebel Wolves уже заявила, що Blood of Dawnwalker буде початком "абсолютно нової рольової саги", і це можна побачити в історіях, закладених в описі персонажів.

Ксанте

Ксанте — вампір, яка "старша, ніж здається можливим". Вона жила так довго, що забула назву грецького острова, на якому колись була жрицею. Її мудрість інколи схожа на божевілля. Але насправді, Ксанте розуміє справжню природу світу краще, ніж будь-хто інший. І в глибині своєї душі вона в "жаху".

Коен

Коен — це персонаж, за якого гратимуть геймери. Він був старшою дитиною в селянській родині, перш ніж перетворитися на вампіра. Коен буде приголомшений своїми новими здібностями, але також отримає свободу "від обмежень і обов'язків свого колишнього життя".

Цезар Буррієннус Лаурентіус

Цезар Буррієнус Лаурентіус — колишній дворянин і сенатор Римської імперії. Він давно втратив свою людяність, не зберіг жагу до влади.

Бакир

Бакір — вампір із найгіршою репутацією з усієї вампірської "команди".

"Деякі просто хочуть бачити, як світ горить, і Бакір один із них", — йдеться в описі.

Також зазначається, що Бакір жадав крові ще до того, як став вампіром, спалюючи й грабуючи поселення в Центральній Азії. Тепер же він хоче, щоб люди знали його ім'я, і тремтіли перед ним.

Амбрус

Амбрус — вампір, який нещодавно навернувся та описується як амбітний і схвильований набутими силами. Він нічого не боїться, і немає тієї червоної риси, яка його б зупинила.

Попри свою привабливість, Амбрус прожив важке людське життя і "більш ніж готовий звести рахунки зі світом і всіма, хто його відкинув".

Судячи з усього, більше інформації про гру буде виходити й далі, аж до демонстрації ігрового процесу, яка може відбутися вже цього літа. Rebel Wolves ще не оголосили дату виходу Blood of Dawnwalker.

Нагадаємо, розробники розповіли, чого не чекати від героя The Blood of Dawnwalker. Студія Rebel Wolves, до керівництва якої увійшли колишні розробники "Відьмака", продовжують розкривати подробиці про свою нову гру.