Хорошие парни остались в "Ведьмаке": раскрыты истории вампиров из Blood of Dawnwalker (фото)

Разработчики из студии Rebel Wolves поведали истории жизни пятерых главных вампиров в предстоящей игре.

Related video

Команда бывших разработчиков "Ведьмака", студия Rebel Wolves, представила описание персонажей в своей новой игре Blood of Dawnwalker, пишет Games Radar.

На официальной странице предстоящей игры Dawnwalker в X разработчики начинают постепенно публиковать информацию о главных персонажах. Студия Rebel Wolves уже заявила, что Blood of Dawnwalker будет началом "совершенно новой ролевой саги", и это можно увидеть в историях, заложенных в описании персонажей.

Ксанте

Ксанте – вампир, которая "старше, чем кажется возможным". Она жила так долго, что забыла название греческого острова, на котором когда-то была жрицей. Ее мудрость иногда, походит на безумие. Но на самом деле, Ксанте понимает истинную природу мира лучше, чем кто-либо другой. И в глубине свой души она в "ужасе".

Xanthe is old – older than seems possible. She was a priestess, once, on a remote Greek island, the name of which she has since forgotten.



Her body bears the witness to the ravages of time, as does her mind. Hearing voices from beyond the pale, muttering under her breath, at… pic.twitter.com/CASWuaZRQp — Dawnwalker (@DawnwalkerGame) January 23, 2025

Коэн

Коэн – это персонаж, за которого будут играть геймеры. Он был старшим ребенком в крестьянской семье, прежде чем превратиться в вампира. Коэн будет ошеломлен своими новыми способностями, но также получит свободу "от ограничений и обязанностей своей прежней жизни".

Born to a peasant family as the oldest of four siblings, Coen’s childhood was not easy. He started working in the silver mines, alongside his father, when he was still a kid.



As a an intelligent and curious child, he dreamt of adventure and travelling out of the valley, away… pic.twitter.com/16z7l0EqbQ — Dawnwalker (@DawnwalkerGame) January 15, 2025

Цезарь Бурриенус Лаурентиус

Цезарь Бурриенус Лаурентиус – бывший дворянин и сенатор Римской империи. Он давно потерял свою человечность, не сохранил жажду власти.

Born in the Roman Empire under the name Caeso Burrienus Laurentius, AD 131, to a noble family who owned massive latifundia, Brencis was destined for greatness.



He joined the rank of Senators and quickly rose to the top of Roman officialdom, with ambitions to become the next… pic.twitter.com/rA2Uvvfu0U — Dawnwalker (@DawnwalkerGame) January 16, 2025

Бакир

Бакир – вампир с самой плохой репутацией из всей вампирской "команды".

Some men just want to see the world burn – and Bakir is one of them. As human, he spent decades galloping across the dry steppes of Central Asia, burning, trampling and pillaging as he went. He thirsted for blood even before he was turned.



For centuries, he hid in the shadows –… pic.twitter.com/YzMP5ATw1V — Dawnwalker (@DawnwalkerGame) January 21, 2025

"Некоторые просто хотят видеть, как мир горит, и Бакир один из них", — говорится в описании.

Также отмечается, что Бакир жаждал кровь еще до того, как стал вампиром, сжигая и грабя поселения в Центральной Азии. Теперь же он хочет, чтобы люди знали его имя, и дрожали перед ним.

Амбрус

Амбрус – недавно обратившийся вампир, который описывается как амбициозный и взволнованный приобретенными силами. Он ничего не страшится, и нет той красной черты, которая его бы остановила.

Несмотря на свою привлекательность, Амбрус прожил тяжелую человеческую жизнь и "более чем готов свети счеты с миров и всеми, кто его отверг".

It's only recently that Ambrus has been turned – and so, he's got something to prove. Ambitious and thrilled with his newly acquired powers, there's nothing he'll shy away from, no red line he won't cross.



His gleaming armor and perfectly coiffed hair make Ambrus look like a… pic.twitter.com/bN54zKfXqV — Dawnwalker (@DawnwalkerGame) January 22, 2025

Судя по всему, больше информации об игре будет выходить и дальше, вплоть до демонстрации игрового процесса, которая может состояться уже этим летом. Rebel Wolves еще не объявили дату выхода Blood of Dawnwalker.

Напомним, разработчики рассказали, чего не ждать от героя The Blood of Dawnwalker. Студия Rebel Wolves, в руководство которой вошли бывшие разработчики "Ведьмака", продолжают раскрывать подробности о своей новой игре.