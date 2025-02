Украинские киберспортсмены победили россиян и досрочно вышли в плей-офф турнира по CS2

Украинская киберспортивная команда NAVI на турнире в Катовице нанесла россиянам из Team Spirit первое поражение за двенадцать матчей. На третьей карте украинцы уступали, но смогли перевести встречу в овертайм, где и дожали соперника.

Related video

В понедельник, 3 февраля, украинский клуб Natus Vincere ("Рожденные побеждать") соревновался за выход в плей-офф престижного турнира IEM Katowice 2025, проведя свой второй поединок в игре CS2. Команда уступала по счету, но смогла перевести встречу в дополнительное время, где и одержала победу, отмечает издание xsport.

Противостояние продолжалось на трех картах: Mirage (13:8), Dust 2(11:13) и Nuke (16:14). На третьей карте NAVI несколько раз уступала по счету, но в овертайме одержала победу с общим счетом 2:1.

Как отмечает ресурс tribuna.com, это стало уже седьмой встречей коллективов за последний год в нынешних составах. Первая из них прошла ровно год назад на аналогичном турнире.

За это время украинцы одержали лишь одну победу – в четвертьфинале ESL Pro League Season 20, который NAVI в итоге выиграли. Во всех остальных случаях сильнее были Spirit.

Таким образом, в финале верхней сетки NAVI сыграют против команды из Монголии The MongolZ.

Отметим, что в польском Катовице с 29-го января по 9-е февраля проходит топовый турнир уровня S-Tier по дисциплине Counter Strike. В частности, за призовой фонд в размере 1 миллиона долларов ведут борьбу 24 коллектива.

Напомним, ранее Фокус писал, какие RPG игры выйдут в 2025 году. Среди самых ожидаемых Assassin’s Creed Shadows, Clair Obscur: Expedition 33, The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II и многие другие.

Также мы сообщали, что за несколько недель до релиза игра Monster Hunter Wilds выбралась на первое место в списке самых ожидаемых игр в Steam. MHW удалось обойти Deadlock и Hollow Knight: Silksong.