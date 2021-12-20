Украинская команда NAVI обыграла россиян в Counter-Strike и получила $500 тысяч (фото)
Киберспортсмены заработали за год 4 миллиона долларов, выиграв восемь престижных турниров.
Украинские кибератлеты команды NAVI в финале турнира BLAST Premier World Final 2021 победили российскую команду Gambit Esports со счетом 2:1. За первое место турнира, проходившего в Копенгагене, NAVI получили 500 тысяч долларов сообщается на странице команды в Инстаграм.
Снайпер NAVI Александр "s1mple" Костылев завершил турнир с рейтингом 1,42 и портал HLTV.org в восьмой раз в этом году признал его лучшим игроком чемпионата.
Всего с начала годы украинцы заработали свыше 4,275 миллиона долларов, выиграв восемь больших титулов, Эта сумма является новым финансовым достижением в дисциплине. Предыдущий рекорд принадлежал датской команде Astralis — в 2018 году они заработали $3,6 миллиона долларов.
NAVI удалось одержать победу на следующих престижных турнирах:
- BLAST Premier: World Final 2021 14 Дек 2021 — 19 Дек 2021 ($500 000)
- Brawl Stars World Finals 2021 26 Ноя 2021 — 28 Ноя 2021 ($200 000)
- BLAST Premier: Fall Finals 2021 24 Ноя 2021 — 28 Ноя 2021 ($225 000)
- PGL Major Stockholm 2021 26 Окт 2021 — 07 Ноя 2021 ($1 000 000)
- ESL Pro League Season 14 16 Авг 2021 — 12 Сен 2021 ($195 000)
- IEM Cologne 08 Июл 2021 — 18 Июл 2021 ($400 000)
- DreamHack Masters Spring 2021 29 Апр 2021 — 09 Май 2021 ($100 000)
- BLAST Premier: Global Final 2020 19 Янв 2021 — 24 Янв 2021 ($600 000)
Что за команда NAVI?
Украинская команда Natus Vincere (лат. — "Рожденные побеждать") — украинская киберспортивная команда, основанная в 2009 году меценатом из Казахстана Муратом Жумашевичем. Уже через год после создания, ребятам удалось впервые в истории киберспорта победить в трех главных турнирах за один год — World Cyber Games, Intel Extreme Masters, Electronic Sports World Cup. В дальнейшем команде удавалось поддерживать статус мирового лидера и по игровым показателям, и по призовому фонду. К 2018 году общая сумма выигранных призовых составила почти 6,5 миллионов долларов. В этом году NAVI стала чемпионом мира по CS:GO, обыграв в финале команду G2 Esports из Европы и одержав победу со счетом 2:0.
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