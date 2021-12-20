Украинская команда NAVI обыграла россиян в Counter-Strike и получила $500 тысяч (фото)

Киберспортсмены заработали за год 4 миллиона долларов, выиграв восемь престижных турниров.

Украинские кибератлеты команды NAVI в финале турнира BLAST Premier World Final 2021 победили российскую команду Gambit Esports со счетом 2:1. За первое место турнира, проходившего в Копенгагене, NAVI получили 500 тысяч долларов сообщается на странице команды в Инстаграм.

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Снайпер NAVI Александр "s1mple" Костылев завершил турнир с рейтингом 1,42 и портал HLTV.org в восьмой раз в этом году признал его лучшим игроком чемпионата.

[ + – ] Александр "s1mple" Костылев

Всего с начала годы украинцы заработали свыше 4,275 миллиона долларов, выиграв восемь больших титулов, Эта сумма является новым финансовым достижением в дисциплине. Предыдущий рекорд принадлежал датской команде Astralis — в 2018 году они заработали $3,6 миллиона долларов.

NAVI удалось одержать победу на следующих престижных турнирах:

BLAST Premier: World Final 2021 14 Дек 2021 — 19 Дек 2021 ($500 000) Brawl Stars World Finals 2021 26 Ноя 2021 — 28 Ноя 2021 ($200 000) BLAST Premier: Fall Finals 2021 24 Ноя 2021 — 28 Ноя 2021 ($225 000) PGL Major Stockholm 2021 26 Окт 2021 — 07 Ноя 2021 ($1 000 000) ESL Pro League Season 14 16 Авг 2021 — 12 Сен 2021 ($195 000) IEM Cologne 08 Июл 2021 — 18 Июл 2021 ($400 000) DreamHack Masters Spring 2021 29 Апр 2021 — 09 Май 2021 ($100 000) BLAST Premier: Global Final 2020 19 Янв 2021 — 24 Янв 2021 ($600 000)

Что за команда NAVI?

Украинская команда Natus Vincere (лат. — "Рожденные побеждать") — украинская киберспортивная команда, основанная в 2009 году меценатом из Казахстана Муратом Жумашевичем. Уже через год после создания, ребятам удалось впервые в истории киберспорта победить в трех главных турнирах за один год — World Cyber Games, Intel Extreme Masters, Electronic Sports World Cup. В дальнейшем команде удавалось поддерживать статус мирового лидера и по игровым показателям, и по призовому фонду. К 2018 году общая сумма выигранных призовых составила почти 6,5 миллионов долларов. В этом году NAVI стала чемпионом мира по CS:GO, обыграв в финале команду G2 Esports из Европы и одержав победу со счетом 2:0.

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