"Это моя команда, моё детище.
Мне некуда отступать"

Первый чемпион мира в Dota 2 –
о мотивации играть 10 лет спустя
"Это моя команда, моё детище.
Мне некуда отступать"
Первый чемпион мира в Dota 2 –
о мотивации играть 10 лет спустя
"Это моя команда,
моё детище.
Мне некуда отступать"
Первый чемпион мира в Dota 2 –
о мотивации играть 10 лет спустя
Проект Twelve – это 12 историй про 12 значительных людей в украинском киберспорте. Про тех, кто создал фундамент украинской индустрии и представил ее на мировой арене. Мы расскажем, как выглядит киберспорт изнутри, сколько времени занимают тренировки и с каким сложностями сталкиваются даже настоящие чемпионы. Девятым материалом цикла стала история Данилы "Dendi" Ишутина. Проект был инициирован компанией Parimatch, которая регулярно проводит множество ярких активностей и турниров и по праву считается ведущим букмекером в киберспорте.
Данил "Dendi" Ишутин - первое имя, которое всплывает в памяти, когда речь заходит об украинском киберспорте. Историю его пути в мире компьютерных игр рассказывали, кажется, везде - от газет до документального фильма на Netflix. Историю о том, как талантливый мальчишка, потерявший отца, нашел свое упоение в мире Dota и в 2011 году стал первым чемпионом мира по Dota 2, заработав с командой миллион долларов призовых.

За 10 лет Dendi прошел через многое: он трижды играл в финалах The International и проигрывал квалификации, он был лучшим игроком мира и ставил рекорд профессиональной сцены по количеству поражений подряд, он ездил в Азию и был лицом киберспорта в СНГ.

Но несмотря ни на что Dendi с огнем в глазах запускает на своем экране ярлык Dota 2. Правда, теперь перед ним лежит куда большая ответственность. Ведь два года назад он создал свою собственную киберспортивную организацию - B8 Esports.

Теперь он рассказывает о том, что мотивирует его двигаться вперед и не сдаваться.
Данил "Dendi" Ишутин - первое имя, которое всплывает в памяти, когда речь заходит об украинском киберспорте. Историю его пути в мире компьютерных игр рассказывали, кажется, везде - от газет до документального фильма на Netflix. Историю о том, как талантливый мальчишка, потерявший отца, нашел свое упоение в мире Dota и в 2011 году стал первым чемпионом мира по Dota 2, заработав с командой миллион долларов призовых.

За 10 лет Dendi прошел через многое: он трижды играл в финалах The International и проигрывал квалификации, он был лучшим игроком мира и ставил рекорд профессиональной сцены по количеству поражений подряд, он ездил в Азию и был лицом киберспорта в СНГ.

Но несмотря ни на что Dendi с огнем в глазах запускает на своем экране ярлык Dota 2. Правда, теперь перед ним лежит куда большая ответственность. Ведь два года назад он создал свою собственную киберспортивную организацию - B8 Esports.

Теперь он рассказывает о том, что мотивирует его двигаться вперед и не сдаваться.
Ощущение после победы на TI остается со мной по сей день. И каждый раз, когда кто-то наводит на эти мысли, я кайфую. Потом, на следующих TI, я тоже был счастлив, но никогда после не было такой яркой, всепоглощающей радости. Невероятная эйфория, которая длилась не один день. Такая эйфория, когда просто смотришь в небо - и тебя переполняют эндорфины, радость, счастье - что угодно. И такие чувства больше нигде не получить. Поэтому киберспорт и ценен. Поэтому я по сей день играю. Я все еще в погоне за этими чувствами.

Когда Valve анонсировали первый The International, мы были на каком-то буткемпе или турнире. Честно говоря, у меня даже не возникло какого-то ощущения восторга. Оно начало приходить потихоньку после, какое-то волнение, осознание и желание показать максимум всех возможностей. Я не думал о призовом фонде. Мне реально просто хотелось всех выиграть, именно на таком турнире, на суперзначимом турнире. Я как сейчас помню, когда нам выдали ключи, и я, если не ошибаюсь, сыграл больше всего игр среди всех участников. Ну, может быть, кроме Сереги God! Каждый день больше всех играл в эту Доту, заходил играл, играл, играл… Так хотелось дать результат.

Мои тиммейты были заряжены, но игрой изначально так не прониклись. Они увидели ее и такие: «Да ну нафиг это!». Забили сразу на эту Dota 2 и пошли шпилить в первую, в Warcraft 2 на 2, в CS рубали - в общем, во все, но не в Dota 2. За все время подготовки мы сыграли 4-5 тренировок с буткемпа, а еще потом штук 6-7 с французами на StarLadder. Мы тогда выиграли турнир, остались в подсобках Киберарены и позакрывали двери, чтобы никто не мог войти. Потому что Доту палить было нельзя палить, мы ведь NDA подписывали! Вот и играли с французами 5/5. В сумме у нас вышло 10-12 КВ-шек за 20 дней.

Думаю, на первом TI были даже те, кто чуть ли не первые разы играл в Доту прямо на сцене. Но вот эти истории, что нам раньше всех выдали ключи - это полные бредни. Всем выдавали ключи в течении 1-2 дней одновременно, но получили их те, кто заполнил NDA и подписал все документы. Может, были те, кто забил, и им выдали позже, но это результат безалаберного отношения именно этих ребят. Так что это все басни завистливых людей, которые пытаются принизить заслуги.

Мы играли несколько дней подряд. Ваня Artstyle, наш капитан, на протяжение турнира любил говорить: «А вот сейчас мы заработали +40 тысяч долларов. А следующий матч будет за 80 тысяч, ребята, собрались! Следующий… Что там? Ага, за сто с чем-то тысяч, собрались!» - каждую игру накидывал мотивацию. Конечно, каждому свое и я не скажу, что мне совсем не интересна материальная сторона, но в первую очередь мне хотелось получить кайф от победы.

И мы его получили. Это как наркотик, и там, на первом The International, когда я стоял на сцене с чеком, мне дали первую дозу.

Потом наступило какое-то бессилие. За нами все бегали, а мы на притоке эндорфинов и адреналина, как на втором дыхании, ходили из стороны в сторону и пытались спрятаться от толпы. Хотелось посидеть, лечь на диван, хотелось передохнуть. Помню, как позвонил маме и рассказал о победе, как мы обсуждали игры, а потом - бац - и я уже в поезде еду домой во Львов.

На следующих TI я тоже ловил этот кайф. Тоже яркий, мощный, но уже не такой. Они все разные по-своему, даже не знаю, как их описать. Например, игра против Orange на третьем The International за выход в топ-2 - эмоции были просто невероятные. Или игра против TongFu, где мы карту перевернули хуками. Подобные игры жестко переворачивают сознание. Такие игры, в которых ты получаешь невероятное удовольствие. Я вспоминаю квалификации на The International в 2015 году: мы перевернули игру против Vega Squadron, я играл на Magnus, мы закомбечили - какие же офигенные чувства!. И вот за такими ощущениями идет погоня. Когда что-то происходит на грани, всегда такой ловишь кайф.

Но остальные финалы TI такого мощного чувства не приносили. Финалы - это как раз то, что расстраивало больше всего. Занять второе место намного больнее, чем последнее. Очень больно обжигает. И финал TI3 - это самый тяжелый опыт в моей карьере. Я до сих пор помню этот проигрыш, свои ощущения после поражения, как я себя чувствовал и что со мной происходило. Это было грустно. Это было больно.

Поэтому прежде всего хочется просто победы. Побеждать, достигать каких-то высот в своем деле, взаимодействовать с командой, расти — это все своеобразный кайф. Ты не хочешь проигрывать, ты ищешь победу любым путем! Я сейчас похож на наркомана?
В 2018 году мы проиграли квалификацию на The International, и NAVI надо было заново строить коллектив. Я не был готов стать капитаном, а с Акбаром Sonneiko мы не могли взаимодействовать. Наши пути разошлись, и NAVI выбрали Акбара. Я же остался сидеть в запасе до лучших времен, отдыхать, а спустя какое-то время я просто понял, что пора двигаться дальше.

Шаг назад делать не хотелось. Шаг назад для меня - это пойти в другую СНГ-организацию. А куда мне хочется, попасть было сложно или практически нереально. Я в принципе был готов ко всему, хоть в Китай. Просто хотелось добиться результата любой ценой, любыми усилиями. Так что я начал пробовать разные варианты - и поехал в Азию. Я впитал там много информации, прокачал свои знания в игре, посмотрел, как играет другой регион: я старался максимально эффективно использовать это время.

Мысль о собственной организации и команде мне подсказывали еще когда я играл в NAVI. Стоило мне вернуться из Азии, и близкие люди, семья, друзья, товарищи из Дота-сообщества, с которыми я общаюсь, продолжили подначивать. Говорили: "Даня, тебе надо делать что-то свое", "Даня, у тебя получится", "Даня, у тебя такой опыт". И постепенно с этими мыслями я сжился и принял решение действовать.

Я всю жизнь в киберспорте, и мне это безумно нравится. Мне нравится атмосфера, соревновательные процессы - все, все, все. Я в это погружен и понимаю, что не собираюсь из этого выходить. Не настанет такого момента, чтобы мне это разонравилось. Я, наверное, понимаю для себя, что надо бы переключиться на что-то другое, пробовать. Но вот нет у меня таких мыслей! Наоборот, я хочу еще больше погружаться в киберспорт, он мне становится все интереснее. И хочется этим делиться с окружающими, погружать других в эту атмосферу, передавать эмоции, которые можно получать от этого.

Мне хотелось создать что-то свое. Чтобы это было больше, чем просто команда. Чтобы это стало местом, где соберется комьюнити со своим видением, куда люди могли бы приходить и болеть, топить. Круг общения и в то же время дань уважения всем фанатам - огромному количеству людей, которые болеют и топят за меня. Чтобы у них было свое место, очаг, дом - как угодно можем назвать. Хочется создать что-то большое, где фанаты киберспорта будут объединяться.

Вот это подтолкнуло меня к тому, чтобы создать свою организацию - B8.
В начале, конечно, хотелось собрать максимально сильный состав. Мы провели очень много работы. Я поизучал игроков со всех регионов смотрел игроков: европейские, азиатские - мы рассматривали все возможные варианты. Но пришли к тому, что будет проще стартовать с СНГ-составом.

Но предложить особо много я не мог, мы только начали проект. Да и репутация у меня была тоже немножко подгажена. В Доте очень сильно решает то, как тебя воспринимают окружающие и игроки, твой медийный облик — это все очень сильно действует на умы. Со временем мой статус и репутация подпортились на фоне не слишком высоких результатов. И молодых ребят, которые приходят в Доту и на этом вырастают, заполучить становится сложнее. Соответственно, и состав супер сильный не соберешь.

Во-первых, мне было важно, чтобы игрок по возможности как можно лучше исполнял. Во-вторых, чтобы у игрока был хороший характер. Для меня это важные факторы: можно ли работать с людьми в долгосрочной перспективе, могут ли они переживать тяжелые времена вместе, каковы они в общении, амбициозны ли они, какие у них цели и тому подобное. Потому что в СНГ огромное количество игроков, которые без амбиций готовы просто сесть на зарплату и ничего не делать - это их абсолютно устроит. Их устроит попадать в закрытые квалификации и никуда выше. Либо последнее место на лане занять. Таких ребят очень много, их даже большинство, я бы сказал. Вроде как хотят, но усилий никто не прикладывает, все на словах. Но проверить это невозможно..
Мы собрали СНГ-состав, и как-то так вышло, что больше всего проблем было с керри. Первым был V-Tune. Это сейчас он играет в NAVI и его называют одним из сильнейших керри в СНГ, а тогда был молодым дарованием: такой работящий парень, и на свой возраст он себя вел довольно взросло относительно другой молодежи, которая очень часто себя неадекватно ведет. Но он много общался с ребятами из FlyToMoon, много времени с ними проводил - и в итоге к ним и ушел. Мы искали варианты, я договаривался ребятами, и чего только не происходило!

В итоге сошлись на Cooman. А потом случилось то, чего я ни разу не видел за всю свою карьеру в киберспорте. Ты уже со всеми все договорился, спонсоры, анонс, даже фотосессия - и тут бам! С буткемпа у тебя Virtus.pro воруют Кумана! Если честно первый раз такое в жизни увидел и офигел.

Мы нашли из свободных pio65, но и с ним почти сразу расстались. Мы добрали Экскалибура и начали играть в онлайне. У нас не получалось. Были проблемы с самоуверенностью, из-за количества поражений в том числе. Нас сразу приглашали на слишком крутые турниры для нашего тогдашнего уровня, где играли все топовые коллективы. Но у нас не было того уровня игры, ни как у команды, ни как у игроков, чтобы сразу показывать какой-то супер результат. Мы где-то боролись, где-то даже карты отжимали, где-то очень неплохо играли. С OG сыграли 2:1, проиграли. Могли победить, но сами залили игру, к примеру. Выиграли в итоге только один матч, а всем остальным проиграли.

Это надломило команду. Уметь проигрывать тоже надо, нужно работать, делать выводы и тому подобное. Но моральная составляющая у нас поплыла, и ее тяжело было исправить. Практически невозможно. Команда начала надламываться и потихоньку стали выпадать игроки. Не справились с моральным давлением. В начале ушел Ринат. Говорит: «Все, я больше не могу проигрывать». Потом Андрюха Ghostik тоже пришел: «Все, с меня хватит!» Такая вот история грустная.

Но это период, который нужно пройти и двигаться дальше. Набить руку, скажем так. Поражение всех надламывает. В Доте всегда есть взлеты и падения, как в любой дисциплине. Ты поднимаешься-падаешь, поднимаешься-падаешь. Падать надо уметь и желательно быстро выбираться из этого состояния. Победы придают уверенности и себе, и в тиммейтах, а поражения ее отбирают. У нас произошло второе. Столько накопилось, что ребята заходят в игру и не верят, что мы можем выиграть. Конечно, в таком состоянии играть тяжело, но если состав способен пережить эти трудности, он делает огромный шаг вперед и превращается в настоящую команду.

Я помню свои ощущения после проигрыша на третьем The International. После лузстрика было другое. Было тоже очень неприятно, но не из-за самих поражений, а потому что за тебя топят, болеют, а ты не можешь дать людям того, что они хотят. Не получается. Ты стараешься, а не получается.
В следующем составе я попробовал за основу взять молодежь. Все всегда кричали: «Набирайте молодых! Берите ребят, которые практически не имеют соревновательного опыта». Вот я и взял парней, которым было по 19-20 лет. Для меня интересный опыт.

Но опять поражения. В первую очередь, именно проигранные матчи развалили команду. Я хотел любыми способами и методами сдержать коллектив, потому что с ребятами было приятно работать. Я видел в них очень много потенциала: Crystallis, например, вырастет в большого игрока, если не зазнается. Он набил себе топ-1 ранга, показывает свое трудолюбие, умение побеждать матчмейкинг. Это тоже круто.

Я отпустил их на месяц раньше, чем истекал контракт. Нет смысла их держать, когда не получается и ребята играть уже не хотят. Палки в колеса вставлять бессмысленно. 5Up и LastHero остались, мы поговорили, обсудили все на чистую монету. И я стал искать новые варианты.

Моей следующей попыткой была команда с тремя бразильцами в составе. Это был очень рисковый и на короткой дистанции не самый сильный вариант. Но мне очень нравились ребята, внушали доверие и веру, желание с ними поиграть и попробовать добиться результата. Люди, которые готовы пожертвовать всем и на словах, и на деле, приехать и копать. Потому что выбраться в чужую страну за свой счет ради того, чтобы попасть в регион, который сильнее, чтобы тренироваться – это вызывает прям огромное уважение и желание с этими людьми взаимодействовать.Они привлекли тем, что казалось, что они не будут расходиться. Это же логично. Они вместе в Украине, будут играть.

Но и здесь не срослось. После первого DPC-сезона пришлось все начинать с начала.
Последние месяцы, которые мы играли новым составом, наверное, были самыми трудоемкими за все время. Мы настолько жестко никогда не подходили к процессу, никогда не тренировались так рьяно и с такими командами. И это относится ко всему: расписание, задачи помимо самой игры, матчмейкинга, КВ. Юджин и наш психолог Гриша помогают скрепить коллектив. Постоянно что-то меняется, идет совершенствование тренировочных процессов, систематизация - и мне все это нравится. Мне хочется посмотреть, какой же результат это даст.

Если честно, на квалификации к TI10 нам было сложно. За три месяца работы мы не показали никакого результата . В DPC заняли топ-6 во втором дивизионе, что однозначно не является хорошим показателем, ведь нашей целью был проход в первый дивизион. У нас не складывалось, нам не хватало знаний, опыта, сыгранности, не получалось настроить игру - много чего не получалось. И поэтому перед буткемпом на квалы на The International у нас там тоже были проблемы внутри коллектива.

Начиналось все с технических проблем: Ярик из Мурманска, у него плохой пинг, он еще на мобильном интернете сидел, Жан из Караганды, у него тоже плохой пинг. Было тяжело тренироваться. И мы понимали, что если адекватно оценивать, шансов пройти на The International у нас было очень мало, хоть я и искренне верил, что они есть. Буткемп дал нам буст, хоть и небольшой, но даже с этим мы почувствовали, что у нас начало получаться. Именно на квалах мы стали превращаться в команду! По ощущениям мы спрогрессировали процентов на 30. Грустно, что проиграли. Грустно, что результат неудовлетворительный. Но хоть что-то.

Если честно, не могу сказать, что это меня воодушевило. У меня амбиций побольше, чем отжать одну игру на квалах и занять шестое место во втором дивизионе. Для меня этого очень мало. Хочется хоть чуть-чуть начать побеждать, почувствовать, что вот эта работа дала свой рост!

Но никак меня это не останавливает. Я готов продолжать работать, пока не появится результат. Работать больше, пробовать, вкладываться. Не знаю, на сколько меня хватит, но пока есть такое желание.
Я человек, который не любит большие перемены. Раньше у меня все время было желание собрать максимально сильных ребят и с ними вырасти. Сейчас я хочу найти ребят, которые готовы очень жестко трудиться, работать и попытаться с ними выстроить команду в долгую.

Что нужно для этого делать? Много вещей. Возможно, чаще надо разговаривать с людьми тет-а-тет. Я старался говорить, но, возможно, не так часто, как надо было и я пропустил эти звоночки, которые намекают на то, что все идет к расколу. Сейчас я стал внимательнее.

У меня же и возраст, который всем кажется проблемой. Вот если проигрывает обычный игрок с высоким рангом, которому 20 лет, то про него говорят: «Ничего страшного. Сейчас все будет». А если проигрываешь и тебе 30 лет, то про тебя думают: «Это все потому что он уже старый, значит с ним уже ничего не получится».

Хотя все эти темы про возраст - это бредятина и двойные стандарты. Я с каждым годом работаю в разы больше, а знания мои никуда не пропадают. Над микроконтролем в игре я постоянно веду работу, пул героев все время пытаюсь расширять. Почему вообще должна быть идея, что я не могу добиться результата из-за возраста? Это же абсурд какой-то!

Я буду стараться. Я других вариантов пока что не вижу. У меня есть понимание того, что любая работа окупается со временем, и я с каждым годом все больше усилий и сил трачу на то, чтобы достигнуть результата. Мне это очень интересно, поэтому я верю, что рано или поздно этот результат придет. Такая вера у меня было тогда, и есть до сих пор. У меня есть цели, у меня есть огромное желание, которое меня просто разрывает. И я продолжал только усерднее работать.

Может это какая-то иллюзия, но я уверен, что могу соревноваться на самом высоком уровне. И не важно, на какой роли, ведь главное - это понимание самой игры и умение соревноваться. Но как только я сам почувствую, что я не тяну, именно я почувствую, не кто-то мне в интернете напишет, только тогда я буду задумываться, какие предпринимать следующие шаги. Пока у меня такого ощущения нет. Я хочу продолжать набирать форму, обыгрывать, учиться.

И самое главное - это моя команда, мое детище. Мне некуда отступать. И в этом тоже есть свои плюсы.
Проект был инициирован компанией Parimatch, которая регулярно проводит множество ярких активностей и турниров и по праву считается ведущим букмекером в киберспорте.
Проект был инициирован компанией Parimatch, которая регулярно проводит множество ярких активностей и турниров и по праву считается ведущим букмекером в киберспорте.