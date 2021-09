Ощущение после победы на TI остается со мной по сей день. И каждый раз, когда кто-то наводит на эти мысли, я кайфую. Потом, на следующих TI, я тоже был счастлив, но никогда после не было такой яркой, всепоглощающей радости. Невероятная эйфория, которая длилась не один день. Такая эйфория, когда просто смотришь в небо - и тебя переполняют эндорфины, радость, счастье - что угодно. И такие чувства больше нигде не получить. Поэтому киберспорт и ценен. Поэтому я по сей день играю. Я все еще в погоне за этими чувствами.



Когда Valve анонсировали первый The International, мы были на каком-то буткемпе или турнире. Честно говоря, у меня даже не возникло какого-то ощущения восторга. Оно начало приходить потихоньку после, какое-то волнение, осознание и желание показать максимум всех возможностей. Я не думал о призовом фонде. Мне реально просто хотелось всех выиграть, именно на таком турнире, на суперзначимом турнире. Я как сейчас помню, когда нам выдали ключи, и я, если не ошибаюсь, сыграл больше всего игр среди всех участников. Ну, может быть, кроме Сереги God! Каждый день больше всех играл в эту Доту, заходил играл, играл, играл… Так хотелось дать результат.



Мои тиммейты были заряжены, но игрой изначально так не прониклись. Они увидели ее и такие: «Да ну нафиг это!». Забили сразу на эту Dota 2 и пошли шпилить в первую, в Warcraft 2 на 2, в CS рубали - в общем, во все, но не в Dota 2. За все время подготовки мы сыграли 4-5 тренировок с буткемпа, а еще потом штук 6-7 с французами на StarLadder. Мы тогда выиграли турнир, остались в подсобках Киберарены и позакрывали двери, чтобы никто не мог войти. Потому что Доту палить было нельзя палить, мы ведь NDA подписывали! Вот и играли с французами 5/5. В сумме у нас вышло 10-12 КВ-шек за 20 дней.



Думаю, на первом TI были даже те, кто чуть ли не первые разы играл в Доту прямо на сцене. Но вот эти истории, что нам раньше всех выдали ключи - это полные бредни. Всем выдавали ключи в течении 1-2 дней одновременно, но получили их те, кто заполнил NDA и подписал все документы. Может, были те, кто забил, и им выдали позже, но это результат безалаберного отношения именно этих ребят. Так что это все басни завистливых людей, которые пытаются принизить заслуги.



Мы играли несколько дней подряд. Ваня Artstyle, наш капитан, на протяжение турнира любил говорить: «А вот сейчас мы заработали +40 тысяч долларов. А следующий матч будет за 80 тысяч, ребята, собрались! Следующий… Что там? Ага, за сто с чем-то тысяч, собрались!» - каждую игру накидывал мотивацию. Конечно, каждому свое и я не скажу, что мне совсем не интересна материальная сторона, но в первую очередь мне хотелось получить кайф от победы.



И мы его получили. Это как наркотик, и там, на первом The International, когда я стоял на сцене с чеком, мне дали первую дозу.



Потом наступило какое-то бессилие. За нами все бегали, а мы на притоке эндорфинов и адреналина, как на втором дыхании, ходили из стороны в сторону и пытались спрятаться от толпы. Хотелось посидеть, лечь на диван, хотелось передохнуть. Помню, как позвонил маме и рассказал о победе, как мы обсуждали игры, а потом - бац - и я уже в поезде еду домой во Львов.



На следующих TI я тоже ловил этот кайф. Тоже яркий, мощный, но уже не такой. Они все разные по-своему, даже не знаю, как их описать. Например, игра против Orange на третьем The International за выход в топ-2 - эмоции были просто невероятные. Или игра против TongFu, где мы карту перевернули хуками. Подобные игры жестко переворачивают сознание. Такие игры, в которых ты получаешь невероятное удовольствие. Я вспоминаю квалификации на The International в 2015 году: мы перевернули игру против Vega Squadron, я играл на Magnus, мы закомбечили - какие же офигенные чувства!. И вот за такими ощущениями идет погоня. Когда что-то происходит на грани, всегда такой ловишь кайф.



Но остальные финалы TI такого мощного чувства не приносили. Финалы - это как раз то, что расстраивало больше всего. Занять второе место намного больнее, чем последнее. Очень больно обжигает. И финал TI3 - это самый тяжелый опыт в моей карьере. Я до сих пор помню этот проигрыш, свои ощущения после поражения, как я себя чувствовал и что со мной происходило. Это было грустно. Это было больно.



Поэтому прежде всего хочется просто победы. Побеждать, достигать каких-то высот в своем деле, взаимодействовать с командой, расти — это все своеобразный кайф. Ты не хочешь проигрывать, ты ищешь победу любым путем! Я сейчас похож на наркомана?