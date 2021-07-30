В одесском СИЗО подростков хотят обучать киберспорту (фото)

Чиновники и представители Федерации киберспорта утверждают, что подростков будут учить, что игры это "сложное занятие". При этом они смогут участвовать в местных турнирах.

Накануне в Одессе на пресс-конференции под названием "Добро побеждает: социальный проект для помощи трудным подросткам. Киберспорт, стриминг и блоггинг как полезный досуг для заключенных" представили проект, согласно которому трудных подростков в СИЗО будут обучать киберспорту. Об этом сообщает Одесса News.

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Проект представили глава Федерации киберспорта Юга Украины Константин Матяшов, представители одесской горадминистрации и прочие причастные.

"Это еще один шанс таким детям отвлечься от неправильного развития и получить смысл в жизни, социализироваться, Проект сможет помочь таким детям стать полноценными членами общества, и мы сможем, благодаря киберспорту, повлиять на их судьбы", — сказал депутат Одесского горсовета Андрей Кисловский.

На пресс-конференции отметили, что, несмотря на то что трудные подростки содержаться в СИЗО проблем с доступом тренеров не будет. Обучение киберспорту будет происходить по договорам о сотрудничестве.

"У ребят приставки будут находиться в камерах, а раз в неделю будет приходить тренер, который поможет им совершенствовать навыки в киберспорте", — заявила замначальника отдела Одесского СИЗО Алена Билоус.

В горсовете пояснили, что идея обучать киберспорту подростков в СИЗО появилась, когда чиновники проводили кибертурниры для школьников и студентов. Там посчитали, что киберспорт поможет трудным детям социализироваться и поможет адаптироваться им к жизни на свободе, когда они выйдут на волю.

[ + – ] Трудные подростки в СИЗО

"Проект предоставит возможность в стенах СИЗО заниматься киберспортом, а значит, и изменить заключенным свою жизнь кардинально. Планируем с помощью СИЗО преподавать, как правильно играть, объяснить, что это не просто игра, а достаточно сложное занятие, В дальнейшем ребята смогут принять участие в местных турнирах. На постсоветском пространстве таких проектов нет", — резюмировал глава Федерации киберспорта Константин Матяшов.