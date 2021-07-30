В одеському СІЗО підлітків хочуть навчати кіберспорту (фото)
Чиновники і представники Федерації кіберспорту стверджують, що підлітків навчатимуть, що ігри це "складне заняття". При цьому вони зможуть брати участь у місцевих турнірах.
Напередодні в Одесі на пресконференції під назвою "Добро перемагає: соціальний проєкт для допомоги важким підліткам. Кіберспорт, стрімінг і блогінг як корисне дозвілля для ув'язнених" представили проєкт, згідно з яким важких підлітків у СІЗО навчатимуть кіберспорту. Про це повідомляє Одеса News.
Проєкт представили глава Федерації кіберспорту Півдня України Костянтин Матяш, представники одеської міськадміністрації та інші причетні.
"Це ще один шанс таким дітям відволіктися від неправильного розвитку й отримати сенс у житті, соціалізуватися, проєкт зможе допомогти таким дітям стати повноцінними членами суспільства, і ми зможемо, завдяки кіберспорту, вплинути на їхні долі", — сказав депутат Одеської міськради Андрій Кисловський.
На пресконференції зазначили, що, незважаючи на те що важкі підлітки містяться в СІЗО проблем із доступом тренерів не буде. Навчання кіберспорту відбуватиметься за договорами про співпрацю.
"У хлопців приставки будуть перебувати в камерах, а раз на тиждень приходитиме тренер, який допоможе їм удосконалювати навички в кіберспорті", — заявила заступниця начальника відділу Одеського СІЗО Олена Білоус.
У міськраді пояснили, що ідея навчати кіберспорту підлітків у СІЗО з'явилася, коли чиновники проводили кібертурніри для школярів і студентів. Там вважають, що кіберспорт допоможе важким дітям соціалізуватися і допоможе адаптуватися їм до життя на волі, коли вони вийдуть із в'язниці.
"Проєкт надасть можливість у стінах СІЗО займатися кіберспортом, а значить, і змінити ув'язненим своє життя кардинально. Плануємо за допомогою СІЗО викладати, як правильно грати, пояснити, що це не просто гра, а досить складне заняття. Надалі хлопці зможуть взяти участь у місцевих турнірах. На пострадянському просторі таких проєктів немає", — резюмував глава Федерації кіберспорту Костянтин Матяш.