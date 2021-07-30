В одеському СІЗО підлітків хочуть навчати кіберспорту (фото)

Чиновники і представники Федерації кіберспорту стверджують, що підлітків навчатимуть, що ігри це "складне заняття". При цьому вони зможуть брати участь у місцевих турнірах.

Напередодні в Одесі на пресконференції під назвою "Добро перемагає: соціальний проєкт для допомоги важким підліткам. Кіберспорт, стрімінг і блогінг як корисне дозвілля для ув'язнених" представили проєкт, згідно з яким важких підлітків у СІЗО навчатимуть кіберспорту. Про це повідомляє Одеса News.

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Проєкт представили глава Федерації кіберспорту Півдня України Костянтин Матяш, представники одеської міськадміністрації та інші причетні.

"Це ще один шанс таким дітям відволіктися від неправильного розвитку й отримати сенс у житті, соціалізуватися, проєкт зможе допомогти таким дітям стати повноцінними членами суспільства, і ми зможемо, завдяки кіберспорту, вплинути на їхні долі", — сказав депутат Одеської міськради Андрій Кисловський.

На пресконференції зазначили, що, незважаючи на те що важкі підлітки містяться в СІЗО проблем із доступом тренерів не буде. Навчання кіберспорту відбуватиметься за договорами про співпрацю.

"У хлопців приставки будуть перебувати в камерах, а раз на тиждень приходитиме тренер, який допоможе їм удосконалювати навички в кіберспорті", — заявила заступниця начальника відділу Одеського СІЗО Олена Білоус.

У міськраді пояснили, що ідея навчати кіберспорту підлітків у СІЗО з'явилася, коли чиновники проводили кібертурніри для школярів і студентів. Там вважають, що кіберспорт допоможе важким дітям соціалізуватися і допоможе адаптуватися їм до життя на волі, коли вони вийдуть із в'язниці.

[ + – ] Важкі підлітки в СІЗО

"Проєкт надасть можливість у стінах СІЗО займатися кіберспортом, а значить, і змінити ув'язненим своє життя кардинально. Плануємо за допомогою СІЗО викладати, як правильно грати, пояснити, що це не просто гра, а досить складне заняття. Надалі хлопці зможуть взяти участь у місцевих турнірах. На пострадянському просторі таких проєктів немає", — резюмував глава Федерації кіберспорту Костянтин Матяш.