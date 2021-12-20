Українська команда NAVI обіграла росіян у Counter-Strike та отримала $500 тисяч (фото)

Кіберспортсмени заробили за рік 4 мільйони доларів, вигравши вісім престижних турнірів.

Українські кібератлети команди NAVI у фіналі турніру BLAST Premier World Final 2021 перемогли російську команду Gambit Esports із рахунком 2:1. За перше місце турніру, що проходив у Копенгагені, NAVI отримали 500 тисяч доларів, повідомляється на сторінці команди в Інстаграм.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Снайпер NAVI Олександр "s1mple" Костильов завершив турнір з рейтингом 1,42 і портал HLTV.org увосьме цього року визнав його найкращим гравцем чемпіонату.

[ + – ] Олександр "s1mple" Костильов

Загалом з початку року українці заробили понад 4,275 мільйона доларів, вигравши вісім великих титулів. Ця сума є новим фінансовим досягненням у дисципліні. Попередній рекорд належав данській команді Astralis – у 2018 році вони заробили $3,6 мільйона доларів.

NAVI вдалося здобути перемогу на наступних престижних турнірах:

BLAST Premier: World Final 2021 14 Гру 2021 — 19 Гру 2021 ($500 000) Brawl Stars World Finals 2021 26 Лис 2021 — 28 Лис 2021 ($200 000) BLAST Premier: Fall Finals 2021 24 Лис 2021 — 28 Лис 2021 ($225 000) PGL Major Stockholm 2021 26 Жов 2021 — 07 Лис 2021 ($1 000 000) ESL Pro League Season 14 16 Сер 2021 — 12 Вер 2021 ($195 000) IEM Cologne 08 Лип 2021 — 18 Лип 2021 ($400 000) DreamHack Masters Spring 2021 29 Кві 2021 — 09 Трав 2021 ($100 000) BLAST Premier: Global Final 2020 19 Січ 2021 — 24 Січ 2021 ($600 000)

Що це за команда NAVI?

Українська команда Natus Vincere (лат. — "Народжені перемагати") — українська кіберспортивна команда, заснована у 2009 році меценатом із Казахстану Муратом Жумашевичем. Вже через рік після створення хлопцям вдалося вперше в історії кіберспорту перемогти у трьох головних турнірах за один рік — World Cyber Games, Intel Extreme Masters, Electronic Sports World Cup. Надалі команді вдавалося підтримувати статус світового лідера і за ігровими показниками, і призовим фондом. До 2018 року загальна сума виграних призових становила майже 6,5 мільйона доларів. Цього року NAVI стала чемпіоном світу з CS:GO, обігравши у фіналі команду G2 Esports з Європи та здобувши перемогу з рахунком 2:0.

Раніше Фокус писав про те, що в одеському СІЗО підлітків хочуть навчати кіберспорту.

Також Фокус розповідав про першого чемпіона світу у Dota 2.