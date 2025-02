Українські кіберспортсмени перемогли росіян і достроково вийшли в плей-офф турніру з CS2

Українська кіберспортивна команда NAVI на турнірі в Катовіце завдала росіянам із Team Spirit першої поразки за дванадцять матчів. На третій карті українці поступалися, але змогли перевести зустріч в овертайм, де й дотиснули суперника.

У понеділок, 3 лютого, український клуб Natus Vincere ("Народжені перемагати") змагався за вихід у плей-офф престижного турніру IEM Katowice 2025, провівши свій другий поєдинок у грі CS2. Команда поступалася за рахунком, але змогла перевести зустріч у додатковий час, де й здобула перемогу, зазначає видання xsport.

Протистояння тривало на трьох картах: Mirage (13:8), Dust 2 (11:13) і Nuke (16:14). На третій карті NAVI кілька разів поступалася за рахунком, але в овертаймі здобула перемогу із загальним рахунком 2:1.

Як зазначає ресурс tribuna.com, це стало вже сьомою зустріччю колективів за останній рік у нинішніх складах. Перша з них відбулася рівно рік тому на аналогічному турнірі.

За цей час українці здобули лише одну перемогу — у чвертьфіналі ESL Pro League Season 20, який NAVI у підсумку виграли. У всіх інших випадках сильнішими були Spirit.

Таким чином, у фіналі верхньої сітки NAVI зіграють проти команди з Монголії The MongolZ.

Зазначимо, що в польському Катовіце з 29-го січня до 9-го лютого проходить топовий турнір рівня S-Tier з дисципліни Counter Strike. Зокрема, за призовий фонд у розмірі 1 мільйона доларів ведуть боротьбу 24 колективи.

Також ми повідомляли, що за кілька тижнів до релізу гра Monster Hunter Wilds вибралася на перше місце в списку найочікуваніших ігор у Steam. MHW вдалося обійти Deadlock і Hollow Knight: Silksong.