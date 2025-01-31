Dune: Awakening: когда выйдет игра по "Дюне" и сколько будет стоить (видео)

Разработчики игры Dune: Awakening пролили свет на то, когда может состояться релиз.

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В настоящее время дата выхода игры Dune: Awakening от студии Funcom была определена, как "начало 2025 года". При этом разработчики не спешат называть более точную дату выхода игры, пишет Eurogamer.

Многие фанаты научно-фантастического романа и серии фильмов, задаются вопросом, насколько близок релиз Dune: Awakening на самом деле. Исполнительный продюсер игры Скотт Джуниор попытался ответить на этот вопрос.

"Я думаю, что все зависит о того, как вы понимаете слово "рано". Это может быть первая половина 2025 года – это может быть действительно рано. Так что я оставлю это здесь. Это может быть первая половина 2025 года", — ответил Джуниор.

Отмечается, что речь идет пока о релизе на ПК в Steam. Версии игры Dune: Awakening для консолей также будут выпущены, но появятся позже, дата их выхода пока не указывается, даже предполагаемая.

Также стоит подчеркнуть, что "в первой половине 2025 года" выйдет полный релиз 1.0, а не ранний доступ. Dune: Awakening находится в закрытом бета-тестировании уже около года.

Некоторые вопросы возникают и относительно бизнес-модели игры, которую Funcom еще не озвучил. Есть предположения о том, что это будет free-to-play и Battle Pass, ранее студия Funcom использовала внутриигровой магазин в Conan Exiles.

"Мы объявим о нашей стратегии монетизации ближе к запуску. Но подписки не будет – это можно сказать уже сейчас. Но это не будет free-to-play", — добавил Джуниор.

Скорее всего, Dune: Awakening будет игрой с премиальной ценой.

Для студии Funcom игра Dune: Awakening – это высокая ставка. Игра находится в разработке на протяжении пяти лет, и над проектом работают более 400 человек. По словам Джуниора, это самая большая игра, которую когда-либо создавала студия.

В разрабатываемой игре Funcom постарался воссоздать мир, который впервые зрители увидели в фильмах "Дюна".