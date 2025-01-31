Dune: Awakening: коли вийде гра за "Дюною" і скільки коштуватиме (відео)

Розробники гри Dune: Awakening пролили світло на те, коли може відбутися реліз.

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Наразі дата виходу гри Dune: Awakening від студії Funcom була визначена, як "початок 2025 року". При цьому розробники не поспішають називати більш точну дату виходу гри, пише Eurogamer.

Багато фанатів науково-фантастичного роману і серії фільмів, задаються питанням, наскільки близький реліз Dune: Awakening насправді. Виконавчий продюсер гри Скотт Джуніор спробував відповісти на це питання.

"Я думаю, що все залежить від того, як ви розумієте слово "рано". Це може бути перша половина 2025 року — це може бути дійсно рано. Тож я залишу це тут. Це може бути перша половина 2025 року", — відповів Джуніор.

Зазначається, що йдеться поки що про реліз на ПК у Steam. Версії гри Dune: Awakening для консолей також будуть випущені, але з'являться пізніше, дата їхнього виходу поки що не вказана, навіть передбачувана.

Також варто підкреслити, що "в першій половині 2025 року" вийде повний реліз 1.0, а не ранній доступ. Dune: Awakening перебуває в закритому бета-тестуванні вже близько року.

Деякі питання виникають і щодо бізнес-моделі гри, яку Funcom ще не озвучив. Є припущення про те, що це буде free-to-play і Battle Pass, раніше студія Funcom використовувала внутрішньоігровий магазин у Conan Exiles.

"Ми оголосимо про нашу стратегію монетизації ближче до запуску. Але підписки не буде — це можна сказати вже зараз. Але це не буде free-to-play", — додав Джуніор.

Найімовірніше, Dune: Awakening буде грою з преміальною ціною.

Для студії Funcom гра Dune: Awakening — це висока ставка. Гра перебуває в розробці протягом п'яти років, і над проектом працюють понад 400 осіб. За словами Джуніора, це найбільша гра, яку коли-небудь створювала студія.

У розроблюваній грі Funcom постарався відтворити світ, який вперше глядачі побачили у фільмах "Дюна".