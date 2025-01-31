Новые лидеры, цивилизации и чудеса: раскрыто первое DLC для Civilization 7

Подробности о дополнении к еще не вышедшей Civilization 7 просочились в сеть еще до официального релиза.

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В сеть просочилась информация о первом наборе DLC для еще не вышедшей новой "Цивилизации 7" (Civilization 7), пишет Insider Gaming.

В СМИ были названы лидеры, цивилизации, а также природные чудеса, которые появятся вместе с пост-релизным дополнением. Согласно обнародованной информации, в Civilization 7 вместе с DLC появятся такие элементы:

Лидеры: Ада Лавлейс, Симон Боливар, Фридрих (барокко).

Цивилизации: Шони, Великобритания, Карфаген, Болгария, Непал.

Природные чудеса: Мачапучаре, гора Фудзи, Вихрен, Виникунка.

Ожидается, что больше информации о дополнении появится, когда Firaxis Games проведет многопользовательский и пост-релизный стрим разработчиков.

Игра Civilization 7 выйдет 11 февраля для таких платформ, как PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One. Игроки, которые раскошелятся на более дорогую версию игры, смогут приступить к игре уже 6 февраля – на пять дней раньше владельцев Standard Edition.

Для игры на ПК будут различные системные требования, в зависимости от качества, которое будут искать игроки. Те геймеры, у которых нет современных ПК, смогут запустить игру на процессорах вроде Intel Core i3-101000 или AMD Ryzen 3 1200 и видеокартах вроде Nvidia GTX 1050 и AMD RX 460.

Но если же игроки захотят большей зрелищности от Civilization 7, тогда им придется как минимум Intel 14-го поколения или AMD Ryzen 9 5950X вместе с Nvidia RTX 4070 или AMD Radeon RX 7800XT.

Напомним, Civilization 7 перешла в "золотой" статус перед релизом. Разработчики Civilization 7 сделали обновление в статусе игры, которая должна выйти уже 11 февраля.