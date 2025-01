Civilization 7 перешла в "золотой" статус перед релизом: что это значит

Новая игра Civilization 7, судя по всему, полностью готова к выходу. Разработчик игры Firaxis Games объявил, что проект официально перешел в "золотой" статус за 3 недели до намеченной даты релиза. Он должен состояться 11 февраля, пишет Insider Gaming.

Такое сообщение было оставлено разработчиком на своей странице в соцсетях.

"Мы достигли "золота". Civilization 7 официально перешла в статус "золото" – мы готовы появиться на полках 11 февраля", — говорится в сообщении Firaxis Games.

We've struck gold! ⛏️#Civ7 has officially gone gold - we're ready to hit shelves on February 11. pic.twitter.com/zhSM5QLvmL