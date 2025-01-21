Civilization 7 перешла в "золотой" статус перед релизом: что это значит

Разработчики Civilization 7 сделали обновление в статусе игры, которая должна выйти уже 11 февраля.

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Новая игра Civilization 7, судя по всему, полностью готова к выходу. Разработчик игры Firaxis Games объявил, что проект официально перешел в "золотой" статус за 3 недели до намеченной даты релиза. Он должен состояться 11 февраля, пишет Insider Gaming.

Такое сообщение было оставлено разработчиком на своей странице в соцсетях.

"Мы достигли "золота". Civilization 7 официально перешла в статус "золото" – мы готовы появиться на полках 11 февраля", — говорится в сообщении Firaxis Games.

We've struck gold! ⛏️#Civ7 has officially gone gold - we're ready to hit shelves on February 11. pic.twitter.com/zhSM5QLvmL — Sid Meier's Civilization VII (@CivGame) January 20, 2025

Переход игры в статус "золото" обычно говорит о том, что если не произойдет ничего из ряда вон выходящего, то задержек в выходе игры не ожидается.

После того, как игра будет официально выпущена, она станет доступной для ПК, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Уже в день релиза игра будет поддерживать полноценное crossplay – режим игры по сети между игроками с использованием разных аппаратных платформ таких как игровая консоль, ПК и так далее.

Те игроки, которые оформят заказ на одну из самых дорогих версий игры, смогут получить доступ к Civilization 7 уже 6 февраля, а это на 5 дней раньше, чем владельцы Standard Edition.

Игроки смогут запустить Civilization 7 на процессорах Intel Core i3-101000 или AMD Ryzen 3 1200 и видеокартах Nvidia GTX 1050 и AMD RX 460.

Но если вы захотите самых высоких настроек в игре, тогда вам понадобится как минимум процессор Intel 14-го поколения или AMD Ryzen 9 5950X вместе с Nvidia RTX 4070 или AMD Radeon RX 7800XT.