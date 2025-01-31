Нові лідери, цивілізації та чудеса: розкрито перше DLC для Civilization 7

Подробиці про доповнення до Civilization 7, яка ще не вийшла, просочилися в мережу ще до офіційного релізу.

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У мережу просочилася інформація про перший набір DLC для нової "Цивілізації 7" (Civilization 7), яка ще не вийшла, пише Insider Gaming.

У ЗМІ були названі лідери, цивілізації, а також природні чудеса, які з'являться разом із пост-релізним доповненням. Згідно з оприлюдненою інформацією, у Civilization 7 разом із DLC з'являться такі елементи:

Лідери: Ада Лавлейс, Симон Болівар, Фрідріх (бароко).

Цивілізації: Шоні, Велика Британія, Карфаген, Болгарія, Непал.

Природні дива: Мачапучаре, гора Фудзі, Віхрен, Вінікунка.

Очікується, що більше інформації про доповнення з'явиться, коли Firaxis Games проведе багатокористувацький і пост-релізний стрім розробників.

Гра Civilization 7 вийде 11 лютого для таких платформ, як PlayStation 5, Xbox Series X|S, ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 і Xbox One. Гравці, які розщедряться на дорожчу версію гри, зможуть приступити до гри вже 6 лютого — на п'ять днів раніше власників Standard Edition.

Для гри на ПК будуть різні системні вимоги, залежно від якості, яку шукатимуть гравці. Ті геймери, які не мають сучасних ПК, зможуть запустити гру на процесорах на кшталт Intel Core i3-101000 або AMD Ryzen 3 1200 і відеокартах на кшталт Nvidia GTX 1050 і AMD RX 460.

Але якщо ж гравці захочуть більшої видовищності від Civilization 7, тоді їм доведеться як мінімум Intel 14-го покоління або AMD Ryzen 9 5950X разом з Nvidia RTX 4070 або AMD Radeon RX 7800XT.

Нагадаємо, Civilization 7 перейшла в "золотий" статус перед релізом. Розробники Civilization 7 зробили оновлення в статусі гри, яка має вийти вже 11 лютого.