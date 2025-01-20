Фанаты "Ведьмака" будут разочарованы: разработчики рассказали, чего не ждать от героя The Blood of Dawnwalker

Студия Rebel Wolves продолжает раскрывать подробности о своей новой игре и ее персонажах.

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Студия Rebel Wolves, в руководство которой вошли бывшие разработчики "Ведьмака", продолжают раскрывать подробности о своей новой игре, пишет Gaming Bolt.

Проект под названием The Blood of Dawnwalker – ролевой экшен с открытым миром, главными героями в котором выступают вампиры.

Главным персонажем в игре оказывается некий Коэн – новообращенный вампир, который живет в Карпатских горах XIV века. Несмотря на то, что подробности сюжета игры остаются неизвестными, можно было бы предположить, что в ней будет много поставлено на непобедимость и всесильность вампиров.

Но по заверениям разработчиков, дела в игре будут обстоять совсем иначе. В своей недавнем стриме на Twitch генеральный директор студии и игровой директор Конрад Томашкевич сообщил, что Коэн не будет "супергероем".

"То, что мне нравится в персонаже Коэне, так это то, что он никогда не будет супергероем. Он никогда не будет классическим победителем. Днем он будет человеком, и сможет сражаться мечом. Персонаж сможет открывать и использовать темную магию, но никогда не будет непобедимым", — заявил Томашкевич.

Он добавил, что геймерам также не стоит ждать от Кэна поведения, которым славился Геральт. По словам писателя и режиссера повествования Якуба Шамалека, Коэн "находится лишь в начале своего приключения, и это очень круто, потому как это делает его совсем нетипичным главным героем игры".

"Он не седой ветеран, повидавший все в своей жизни, который цинично смотри на мир вокруг и комментирует увиденное с помощью однострочных фраз. Он молодой парень, который в глубине души все еще эмоционален. Он уязвим, и он честен в своих чувствах", — поделился Шамалек.

Пока разработчики не объявили о дате выхода игры Blood of Dawnwalker, но уже известно, что она выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

Также известно, что одним из основных элементов игрового процесса будет 30-дневное ограничение по времени для основного сюжета. Хотя разработчики утверждают, что это не будет "жестким таймером", который заставить игроков спешить.

Напомним, разработчики новой игры The Blood of Dawnwalker, которые участвовали в создании "Ведьмака", поделились деталями игрового процесса. Из сообщения Rebel Wolves выходит, что у главного героя Коэна будет 30 дней и 30 ночей, чтобы выполнить основные задания.