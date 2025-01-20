Фанати "Відьмака" будуть розчаровані: розробники розповіли, чого не чекати від героя The Blood of Dawnwalker

Студія Rebel Wolves продовжує розкривати подробиці про свою нову гру та її персонажів.

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Студія Rebel Wolves, до керівництва якої увійшли колишні розробники "Відьмака", продовжують розкривати подробиці про свою нову гру, пише Gaming Bolt.

Проєкт під назвою The Blood of Dawnwalker — рольовий екшен із відкритим світом, головними героями в якому виступають вампіри.

Головним персонажем у грі виявляється якийсь Коен — новонавернений вампір, який живе в Карпатських горах XIV століття. Попри те, що подробиці сюжету гри залишаються невідомими, можна було б припустити, що в ній буде багато поставлено на непереможність і всесильність вампірів.

Але за запевненнями розробників, справи в грі йтимуть зовсім інакше. У своєму недавньому стримі на Twitch генеральний директор студії та ігровий директор Конрад Томашкевич повідомив, що Коен не буде "супергероєм".

"Те, що мені подобається в персонажі Коена, так це те, що він ніколи не буде супергероєм. Він ніколи не буде класичним переможцем. Вдень він буде людиною, і зможе битися мечем. Персонаж зможе відкривати та використовувати темну магію, але ніколи не буде непереможним", — заявив Томашкевич.

Він додав, що геймерам також не варто чекати від Кена поведінки, якою славився Геральт. За словами письменника і режисера оповіді Якуба Шамалека, Коен "перебуває лише на початку своєї пригоди, і це дуже круто, тому що це робить його зовсім нетиповим головним героєм гри".

"Він не сивий ветеран, який побачив усе у своєму житті, який цинічно дивиться на світ навколо та коментує побачене за допомогою однорядкових фраз. Він молодий хлопець, який у глибині душі все ще емоційний. Він вразливий, і він чесний у своїх почуттях", — поділився Шамалек.

Поки розробники не оголосили про дату виходу гри Blood of Dawnwalker, але вже відомо, що вона вийде на Xbox Series X/S, PS5 і ПК.

Також відомо, що одним з основних елементів ігрового процесу буде 30-денне обмеження за часом для основного сюжету. Хоча розробники стверджують, що це не буде "жорстким таймером", який змусить гравців поспішати.

Нагадаємо, розробники нової гри The Blood of Dawnwalker, які брали участь у створенні "Відьмака", поділилися деталями ігрового процесу. З повідомлення Rebel Wolves випливає, що в головного героя Коена буде 30 днів і 30 ночей, щоб виконати основні завдання.