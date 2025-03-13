Новий мод для GTA V Enhanced Edition поєднав в собі графіку та реалістичність: деталі

Модифікація вносить ще більш приголомшливі покращення, які виводять реалізм гри на новий рівень.

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Grand Theft Auto V Enhanced Edition — це новий покращений мод, який виводить реалізм гри на новий рівень. Це можна помітити на відео Youtube-каналу INTER.

Мод перебуває на етапі публічної бета-версії. Він додає покращене освітлення та атмосферу для всіх погодних умов вдень і вночі, а також збільшену щільність трафіку та пішоходів. Поліцейські вогні стали яскравішими й ця невелика зміна додає "приємного відтінку реалізму".

Крім цього, посилилась інтенсивність відображень. Дощова погода стала більш реалістичною, а нічна атмосфера — похмурою. Нічне небо стало більш справжнім, зірки виглядають чіткішими, а місяць більшим та кращим.

Хоча деякі користувачі стикнулися з проблемами перенесення акаунтів GTA Online, новий мод і графічні оновлення від Rockstar Games роблять Enhanced Edition привабливою для багатьох гравців.

Наприкінці січня стало відомо, що у GTA 5 з'явиться карта з Grand Theft Auto VI, яка ще не вийшла. Відомо, що дата виходу Grand Theft Auto VI зупинилася на осені 2025 року. Ця інформація була взята з фінансового звіту Take-Two.

Один із колишніх аніматорів ігрової студії Rockstar Games, який брав участь у роботі над GTA 5 і Red Dead Redemption 2, розповів, що Grand Theft Auto 6 тестують просто зараз. Команда близька до фінішної межі.