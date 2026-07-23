Солистка Go_A могла спеть в "Ведьмаке", но упустила шанс: "Забыли ответить на письмо"

Екатерина Павленко рассказала историю о том, как её голос не попал в польскую игру о приключениях ведьмака Геральта из Ривии.

Она ответила на пост певицы Юлии Витранюк, которая опубликовала свои вокальные импровизации и пошутила, что хочет записывать треки для "Ведьмака".

Юлия Витранюк записала трек и сказала, что могла бы петь в "Ведьмаке"

В комментариях ей ответила Екатерина Павленко, солистка группы Go_A, которая представляла Украину на "Евровидении" в 2021 году в Роттердаме с легендарным треком "Шум", заняв 5-е место в финале и обретя мировую популярность.

"По больному месту. Нам на почту пришло письмо от создателей "Ведьмака", в котором они писали, что хотят, чтобы мой голос прозвучал в саундтреке. На него "забыли" ответить", — написала певица и добавила, что это было в 2021 году.

Екатерина Павленко сделала признание Фото: Скриншот

В комментариях другие предположили, что это мог быть четвертый "Ведьмак" от CD Projekt Red, который сейчас находится в разработке, или дополнение к третьей игре, одно из которых как раз только что анонсировали.

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Трейлер четвертой части "Ведьмака"

Напомним, что Фокус ранее сообщал, что:

Один из ключевых сотрудников CD Projekt RED Павел Саско, который в настоящее время является ведущим разработчиком квестов для Cyberpunk 2077, рассказал, какой квест в "Ведьмаке 3" был самым сложным.

А команда бывших разработчиков "Ведьмака", студия Rebel Wolves, представила описания персонажей в своей новой игре Blood of Dawnwalker.

Также стало известно, что скончался мастер Тарас Лошак. Более десяти лет он изготавливал традиционные украинские духовые инструменты. На созданных Лошаком сопилках играли музыканты Go_A, Kalush Orchestra, TaRuTa и "КораЛЛи", а звучание его инструментов услышал весь мир на "Евровидении".