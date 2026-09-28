Звезда Евровидения от Украины приостановила концерты из-за проблем со здоровьем

Известная певица Monokate (Екатерина Павленко), ранее представлявшая Украину на Евровидении, заявила, что приостанавливает свою концертную деятельность. Знаменитость столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.

Поэтому певице нужно некоторое время на восстановление. Об этом Павленко сообщила на своей странице в Instagram (monokatee).

У Екатерины Павленко проблемы со здоровьем

По словам артистки, в настоящее время у неё возникли проблемы со здоровьем, которые требуют принятия серьёзных решений и времени на восстановление.

Из-за состояния здоровья Павленко придется временно приостановить активную концертную деятельность. Таким образом, выступления, запланированные на октябрь, она перенесла на март 2027 года.

"Новые даты будут объявлены позже. Сейчас мой режим требует максимального покоя и сокращения поездок до минимума. Надеюсь, что это ненадолго", — отметила певица.

Видео дня

Однако звезда решила найти положительные моменты в этой непростой ситуации. Поэтому Катерна планирует посвятить свободное время работе в студии, чтобы доработать музыку, которую не удалось завершить из-за подготовки к гастролям.

"До скорой встречи! Надеюсь, она состоится раньше, чем вы думаете. Также я открыта для музыкальных коллабораций", — добавила Павленко.

Что известно о Екатерине Павленко

В 2020 году вместе с группой Go_A Екатерина Павленко победила в национальном отборе на Евровидение с песней "Solovey". В 2021 году они представили Украину на Евровидении с хитом "SHUM" и заняли 5-е место.

После Евровидения группа Go_A активно гастролировала за рубежом. В 2025 году Павленко официально представила сольный проект Monokate.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Екатерина Павленко кардинально изменила имидж. Артистка, которая сейчас развивает сольную карьеру под сценическим псевдонимом Monokate, предстала в неожиданном образе блондинки.

Также певица резко высказалась о своём участии в Национальном отборе 2026. Соответствующий комментарий артистка оставила в соцсетях в ответ на вопрос пользователя.

Кроме того, Екатерина Павленко рассказала историю о том, как её голос не попал в польскую игру о приключениях ведьмака Геральта из Ривии.