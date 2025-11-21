Зірка "Зважених та щасливих" Марина Боржемська розсекретила нові стосунки (фото)

Відома українська фітнес-тренерка та зірка "Зважених та щасливих" Марина Боржемська вперше розсекретила нові стосунки. Після скандального розлучення вона знову знайшла своє кохання.

Телеведуча зазвичай приховує своє особисте життя. Втім, в інтерв'ю "РБК-Україна" вона зізналась, що більше не самотня. Наразі Боржемська перебуває в стосунках.

Марина Боржемська в стосунках

За словами тренерки, ці стосунки наразі на ранньому етапі. Тому вона не сильно хоче ділитися деталями з публікою. Вона запевнила, що переживає особливий та теплий період.

"Наразі в моєму житті є чоловік, з яким ми зустрічаємось. Ви перша, хто це почув. Але, якщо чесно, не хотілося б вдаватись у деталі. Це ще дуже ранній і ніжний етап. Мені просто хочеться зберегти цю історію в певній такій тиші, щоб дати їй простір вирости. Але точно можу сказати, що це дуже особливий та теплий період у моєму житті", — сказала Марина.

Марина Боржемська Фото: Instagram

Окрім цього, зірка екрану пояснила, якого чоловіка хоче бачити поруч з собою.

"Це та людина, з якою затишно в тиші. Він має бути надійний, сильний, щирий, має любити людей. Він має вміти слухати і бути поруч, коли важко. Це та людина, яка поважає мій простір і не боїться моєї глибини, не боїться моєї сили", — сказала Боржемська.

Марина Боржемська Фото: Instagram

Марина Боржемська виховує двох дітей — сина Роберта та доньку Олівію. З 1999 по 2018 роки зірка "Зважених та щасливих" перебувала у шлюбі з боксером В'ячеславом Узелковим, розлучення з яким стало гучною темою, про яку говорили в ЗМІ та соцмережах.

