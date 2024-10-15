"Складно з кимось познайомитися": Марина Боржемська зізналася в проблемах із чоловіками (фото)

Марина Боржемська була у шлюбі з В'ячеславом Узелковим майже 20 років. Зараз серце спортсменки вільне.

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Відома фітнес-тренерка, колишня дружина боксера В'ячеслава Узелкова Марина Боржемська 15 жовтня у програмі ЖВЛ розповіла про особисте життя і відверто зізналася, що давно була на побаченні.

Тренерка проєкту "Зважені та щасливі" повідомила, що нині її серце вільне. Вона рідко ходить на побачення і навіть не пам'ятає, коли це було востаннє. За словами Марини, їй доволі складно знайомитися з чоловіками, адже поки що не зустріла людину зі спорідненою душею.

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"Коли востаннє ходила на побачення — я й не пам'ятаю, чесно. Поки що досить складно з кимось познайомитися. Не зустрілася та людина, якій я підійду, яка мені підійде і з якою в нас будуть спільні інтереси", — зізналася Боржемська.

Спортсменці подобаються розумні чоловіки, які з повагою ставляться до оточуючих. Вона хоче знайти такого супутника життя, з яким їх об'єднуватимуть спільні інтереси. "Не зустрілася та людина, яка мені підійде, якій підійду я і з якою в нас будуть спільні інтереси", — пояснила Боржемська.

Останнім часом вона зайнята розвитком своєї кар'єри і опікується 15-річним сином Робертом і 12-річною донькою Олівією, адже саме діти і робота привносять задоволення в її життя.

Нагадаємо, 21 липня Узелков звинуватив колишню дружину Марину Боржемську в конфлікті з мамою.