"Сложно с кем-то познакомиться": Марина Боржемская призналась в проблемах с мужчинами (фото)

Марина Боржемская состояла в браке с Вячеславом Узелковым около 20 лет. Сейчас сердце спортсменки свободно.

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Известная фитнес-тренер, бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова Марина Боржемская 15 октября в программе ЖВЛ рассказала о своей личной жизни и откровенно призналась, что давно была на свидании.

Тренер проекту "Зважені та щасливі" сообщила, что в настоящее время ее сердце свободно. Она редко ходит на свидания и даже не помнит, когда это было в последний раз. По словам Марины, ей довольно сложно знакомиться с мужчинами, ведь пока что не встретила человека с родственной душой.

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"Когда последний раз ходила на свидание — я и не помню, честно. Пока что достаточно сложно с кем-то познакомиться. Не встретился тот человек, которому я подойду, который мне подойдет и с которым у нас будут общие интересы", — призналась Боржемская.

Спортсменке нравятся умные мужчины, которые с уважением относятся к окружающим. Она хочет найти такого спутника жизни, с которым их будут объединять общие интересы.

В последнее время она занята развитием своей карьеры и занимается 15-летним сыном Робертом и 12-летней дочерью Оливией, ведь именно дети и работа привносят удовольствие в ее жизнь.

Напомним, 21 июля Узелков обвинил бывшую жену Марину Боржемскую в конфликте с мамой.