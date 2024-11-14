Мама В'ячеслава Узелкова пояснила, чому не пустила на прощання його колишню дружину Марину Боржемську

В'ячеслав Узелков та Марина Боржемська пробули у шлюбі 22 роки. Офіційно пара розлучилася у 2021 році, однак розійшлися вони в 2018. Мирно завершити відносини родині не вдалося, адже після розлучення Марина звинуватила В'ячеслава у аб'юзі. Сам же боксер заперечував звинувачення у свій бік.

Зінаїда Узелкова, яка є мамою покійного боксера В’ячеслава Узелкова, пояснила, чому заборонила колишній дружині сина Марині Боржемській бути на прощанні з ним. Подробиці жінка розповіла в інтерв’ю виданню Фокус.

Відомо, що з початку 2024 року спортсмен скаржився на проблеми зі здоров’ям, навесні він переніс п’ять операцій, одна з яких була на серці. Вже згодом В’ячеслав розповів, що два тижні провів у комі, однак попри все, йому вдалося вижити. Вже восени Узелков розповів, що отримав інвалідність. 1 листопада спортсмена госпіталізували до лікарні. За словами його мами, В’ячеслав скаржився на погане самопочуття і говорив, що йому важко дихати, планував поїхати до столиці на лікування, однак не встиг. Боксер опинився на лікуванні в одній з лікарень Вінниці, де пробув трішки більше тижня. Вже 9 листопада його серце перестало битися.

Точного діагнозу боксера ніхто не озвучував, однак як пояснила його мама, у його організмі було багато маленьких тромбів, яких вдалося позбутися завдяки лікуванню та один великий тромб на серці, ймовірно, саме він вбив спортсмена.

Вже 11 листопада відбулися прощання з В’ячеславом Узелковим. Спортсмена поховали у Вінниці. Попрощатися з ним прийшли і його діти Роберт та Олівія, які до цього не спілкувалися з батьком. З ними ж була і колишня дружина спортсмена, фітнес-тренерка Марина Боржемська.

Як заявила Зінаїда Узелкова, побачивши колишню невістку та онуків, вона одразу попросила їх піти, адже не хотіла, щоб вони тривожили її сина. Натомість Марина настояла, що діти повинні попрощатися з батьком.

"Я вам скажу чесно, як я з ними спілкувалася, я їх зустріла і сказала розвертайтесь і мигом назад. Не хочу, не треба, щоб вона йшла. Вона тільки негатив до нього несла. А вона почала до мене казати, ви не маєте права, це діти, діти повинні прийти. Діти повинні були прийти раніше. Вона не пускала, не давала спілкуватися. Вона як прийшла до нього в лікарню, у неї не було на обличчі не грама скорботи. Люди мені потім розповідали, що вона сиділа і обговорювала квартиру Славину, як оформити її на дітей", — заявила жінка.

Більше читайте в повній версії інтерв'ю Зінаїди Узелкової для видання Фокус.