Мама Вячеслава Узелкова объяснила, почему не пустила на прощание его бывшую жену Марину Боржемскую

Вячеслав Узелков и Марина Боржемская пробыли в браке 22 года. Официально пара развелась в 2021 году, однако разошлись они в 2018. Мирно завершить отношения семье не удалось, ведь после развода Марина обвинила Вячеслава в абьюзе. Сам же боксер отрицал обвинения в свою сторону.

Зинаида Узелкова, которая является мамой покойного боксера Вячеслава Узелкова, объяснила, почему запретила бывшей жене сына Марине Боржемской быть на прощании с ним. Подробности женщина рассказала в интервью изданию Фокус.

Известно, что с начала 2024 года спортсмен жаловался на проблемы со здоровьем, весной он перенес пять операций, одна из которых была на сердце. Уже впоследствии Вячеслав рассказал, что две недели провел в коме, однако несмотря на все, ему удалось выжить. Уже осенью Узелков рассказал, что получил инвалидность. 1 ноября спортсмена госпитализировали в больницу. По словам его мамы, Вячеслав жаловался на плохое самочувствие и говорил, что ему трудно дышать, планировал поехать в столицу на лечение, однако не успел. Боксер оказался на лечении в одной из больниц Винницы, где пробыл чуть больше недели. Уже 9 ноября его сердце перестало биться.

Точного диагноза боксера никто не озвучивал, однако как объяснила его мама, в его организме было много маленьких тромбов, от которых удалось избавиться благодаря лечению и один большой тромб на сердце, вероятно, именно он убил спортсмена.

Уже 11 ноября состоялось прощание с Вячеславом Узелковым. Спортсмена похоронили в Виннице. Проститься с ним пришли и его дети Роберт и Оливия, которые до этого не общались с отцом. С ними же была и бывшая жена спортсмена, фитнес-тренер Марина Боржемская.

Как заявила Зинаида Узелкова, увидев бывшую невестку и внуков, она сразу попросила их уйти, ведь не хотела, чтобы они тревожили ее сына. Зато Марина настояла, что дети должны попрощаться с отцом.

"Я вам скажу честно, как я с ними общалась, я их встретила и сказала разворачивайтесь и мигом назад. Не хочу, не надо, чтобы она уходила. Она только негатив к нему несла. А она начала мне говорить, вы не имеете права, это дети, дети должны прийти. Дети должны были прийти раньше. Она не пускала, не давала общаться. Она как пришла к нему в больницу, у нее не было на лице не грамма скорби. Люди мне потом рассказывали, что она сидела и обсуждала квартиру Славину, как оформить ее на детей", — заявила женщина.

Больше читайте в полной версии интервью Зинаиды Узелковой для издания Фокус.