Вячеслав Узелков сообщил, что получил статус человека с инвалидностью (фото)

На проблемы со здоровьем Узелков начал жаловаться еще в начале 2024 года. Уже позже ему сделали пять операций, среди которых хирургическое вмешательство в сердце.

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45-летний бывший боксер, тренер проекта "Зважені та щасливі", а ныне фитнес-тренер Вячеслав Узелков, который полгода назад перенес операцию на сердце, сообщил, что получил статус человека с инвалидностью. Об этом он написал у себя на странице в Инстаграм.

Так, ранее спортсмен сообщал, что из-за спорта получил инвалидность, однако уже в конце сентября медицинская экспертиза подтвердила статус и выдала Узелкову пенсионное удостоверение.

"Ну что из МСМК по боксу, превратился в инвалида 2 группы. "Спасибо" тем людям, которые причастны. Но живу дальше и руки не сложил. Господь выделил мне шанс", — написал спортсмен.

Вячеслав Узелков Фото: скрин

Заметим, что еще в начале 2024 года Вячеслав сообщил о проблемах со здоровьем. Уже в апреле в эксклюзивном комментарии Фокусу, он рассказал, что перенес операцию на сердце, однако накануне ему провели еще четыре. Тогда же он поделился фотографиями шрамов на грудной клетке, которые подтвердили, что он перенес хирургическое вмешательство.

Как оказалось, неделю Узелков находился под наркозом, а уже впоследствии смог самостоятельно дышать. Вдаваться в подробности спортсмен не захотел, лишь уточнил, что теперь ему нельзя сильных нагрузок.

Напомним, ранее мы писали, что Вячеслав Узелков, который перенес операцию, пожаловался на детей от Марины Боржемской.

Кроме этого, Фокус писал, что сын Вячеслава Узелкова резко обратился к отцу.