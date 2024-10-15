Вʼячеслав Узелков повідомив, що отримав статус людини з інвалідністю (фото)

На проблеми зі здоровʼям Узелков почав скаржитися ще на початку 2024 року. Вже згодом йому зробили пʼять операцій, серед яких хірургічне втручання в серце.

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45-річний колишній боксер, тренер проєкту "Зважені та щасливі", а нині фітнес-тренер Вʼячеслав Узелков, який у пів року тому переніс операцію на серці повідомив, що отримав статус людини з інвалідністю. Про це він написав у себе на сторінці в Інстаграм.

Так, раніше спортсмен повідомляв, що через спорт отримав інвалідність, однак вже наприкінці вересня медична експертиза підтвердила статус і видала Узелкову пенсійне посвідчення.

"Ну що з МСМК з боксу, перетворився на інваліда 2 групи. "Дякую" тим людям, які причетні. Але живу далі і руки не склав. Господь виділив мені шанс", — написав спортсмен.

Вʼячеслав Узелков Фото: скрін

Зауважимо, що ще на початку 2024 року Вʼячеслав повідомив про проблеми зі здоровʼям. Вже в квітні в ексклюзивному коментарі Фокусу, він розповів, що переніс операцію на серці, однак на передодні йому провели ще чотири. Тоді ж він поділився світлинами шрамів на грудній клітині, які підтвердили, що він переніс хірургічне втручання.

Як виявилося, тиждень Узелков перебував під наркозом, а вже згодом зміг самостійно дихати. Вдаватися в подробиці спортсмен не захотів, лише уточнив, що тепер йому не можна сильних навантажень.

Нагадаємо, раніше ми писали, що В'ячеслав Узелков, який переніс операцію, поскаржився на дітей від Марини Боржемської.

Крім цього, Фокус писав, що син Вʼячеслава Узелкова різко звернувся до батька.