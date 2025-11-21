Звезда "Зважених та щасливих" Марина Боржемская рассекретила новые отношения (фото)

Известная украинская фитнес-тренер и звезда "Зважених та щасливих" Марина Боржемская впервые рассекретила новые отношения. После скандального развода она снова нашла свою любовь.

Телеведущая обычно скрывает свою личную жизнь. Впрочем, в интервью "РБК-Украина" она призналась, что больше не одинока. Сейчас Боржемская находится в отношениях.

Марина Боржемская в отношениях

По словам тренера, эти отношения пока на раннем этапе. Поэтому она не сильно хочет делиться деталями с публикой. Она заверила, что переживает особый и теплый период.

"Сейчас в моей жизни есть мужчина, с которым мы встречаемся. Вы первая, кто это услышал. Но, если честно, не хотелось бы вдаваться в детали. Это еще очень ранний и нежный этап. Мне просто хочется сохранить эту историю в определенной такой тишине, чтобы дать ей пространство вырасти. Но точно могу сказать, что это очень особый и теплый период в моей жизни", — сказала Марина.

Марина Боржемская Фото: Instagram

Кроме этого, звезда экрана объяснила, какого мужчину хочет видеть рядом с собой.

"Это тот человек, с которым уютно в тишине. Он должен быть надежный, сильный, искренний, должен любить людей. Он должен уметь слушать и быть рядом, когда трудно. Это тот человек, который уважает мое пространство и не боится моей глубины, не боится моей силы", — сказала Боржемская.

Марина Боржемская Фото: Instagram

Марина Боржемская воспитывает двоих детей — сына Роберта и дочь Оливию. С 1999 по 2018 годы звезда "Зважених та щасливих" состояла в браке с боксером Вячеславом Узелковым, развод с которым стал громкой темой, о которой говорили в СМИ и соцсетях.

