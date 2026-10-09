Перенес инсульт: Алексей Суханов откровенно рассказал о тяжелой болезни

Украинский телеведущий откровенно рассказал о своей болезни — сахарном диабете. Как оказалось, знаменитость даже перенес инсульт.

По словам Алексея Суханова, на сегодняшний день сахарный диабет становится всё более распространённым явлением. Эта болезнь возникает из-за стрессовых ситуаций. Об этом ведущий рассказал в интервью Еве Коршик.

Суханов страдает сахарным диабетом

Телезвезда признался, что сейчас тщательно следит за своим здоровьем. Ему приходится постоянно контролировать себя, потому что диабет — это как тихий враг, который начинает разрушать организм изнутри.

"Сахарный диабет становится всё более распространённым явлением, потому что главная причина — это не сахар, а стрессы. А мы всей страной живём в режиме постоянного стресса. Единственное, что нужно — постоянно контролировать себя, потому что диабет — это тихий враг, который начинает разрушать тебя изнутри и может привести к инсульту, инфаркту, поражениям сосудистой системы. Например, к ампутации конечностей, потере зрения", — сказал Суханов.

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Ведущий отметил, что с сахарным диабетом шутить не стоит. По его словам, этого избежать невозможно. Единственный вариант — следить и контролировать.

"Я смирился с этой болезнью, когда она у меня уже была пять лет. Раньше я не обращал на это внимания, а теперь у меня целая куча таблеток", — рассказал Алексей.

Как выглядит Алексей Суханов Фото: Instagram

Суханов перенес инсульт

О перенесённом инсульте ведущий не очень любит говорить. Он лишь отметил, что уже прошел реабилитацию и, к счастью, всё обошлось.

"Оправился и оправился. Проходил реабилитацию, сейчас, похоже, всё работает нормально. Иногда, конечно, немного забываю слова, но ничего страшного. Слава богу, что всё обошлось. Берегите себя", — добавил Суханов.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алексей Суханов впервые признался, что влюблен и живет вместе со своей возлюбленной. Он рассказал, почему личная жизнь должна оставаться вне поля зрения общественности, особенно в условиях войны.

Кроме того, ведущий, который родился и жил в России до 2014 года, но сознательно выбрал Украину, остается здесь, несмотря на ужасы войны. Алексей признался: когда переживал моменты обстрелов, думал о том, что, вероятно, стоит уехать в безопасное место.

Кроме того, Алексей Суханов рассказал, чем зарабатывает и сколько тратит в месяц на себя. Значительную часть дохода журналист жертвует на адресные нужды.