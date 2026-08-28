Алексей Суханов высказался о выезде из Украины: "Человек должен жить"

Украинский телеведущий Алексей Суханов, который родился и жил в России до 2014 года, но сознательно выбрал Украину, остаётся здесь, несмотря на ужасы войны.

О своем решении и "безумных" мыслях об выезде журналист рассказал в интервью для "WAVE РБК-Украина".

Алексей Суханов о выезде из Украины

Алексей признался: когда переживал моменты обстрелов, думал о том, что, вероятно, стоит уехать в безопасное место.

"Знаете, когда… У меня были такие мысли, когда под бомбами. Уже вот в последнее время. Когда, знаете, рядом так пролетало. Да и зимой, когда город не убирали. Отопления нет, свет тоже отключают, снег. Было действительно… Но нет. Конечно, это были такие безумные мысли. Они не длились долго. Когда ты идешь по городу и тебе говорят какие-то приятные слова, что "ваша работа помогает". Я не знаю, как после этого уехать", — считает Суханов.

Відео дня

Журналист подчеркнул, что человеку дается жизнь, чтобы жить.

"Я ни в коем случае не осуждаю тех, кто уехал. Человек должен жить. Если хотите, в моей философии они делают все, чтобы сохранить украинский код. Именно таким образом. И у них есть на это право. Человек должен жить", — повторил Алексей.

Алексей Суханов Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Алексей Суханов впервые признался, что влюблен и живет вместе со своей возлюбленной.

Ведущий заявил, что перед полномасштабным вторжением в столице Украины уже находились кадровые российские военные и ждали, чтобы провести парад на Крещатике.

Кроме того, журналист раскрыл истинную причину, по которой София Ротару молчит о войне России против Украины.