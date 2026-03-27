Суханов впервые рассказал о любимом человеке и усыновлении ребенка: "Это для меня больно"

Известный украинский тележурналист и ведущий Алексей Суханов впервые признался, что влюблен и живет вместе с любимым человеком.

В интервью Маше Ефросининой ведущий шоу "Говорить Україна" заговорил, почему личное должно оставаться вне поля зрения публики, особенно во времена войны.

Суханов о любимом человеке

За годы после развода в жизни Алексея было разное: симпатии, заинтересованности, влюбленности. Но настоящая любовь была только одна.

"В любви надо брать не количеством, а качеством", — говорит журналист.

Между влюбленностью и любовью Алексей проводит четкую грань. Сейчас он уверенно заявляет, что любит. Впрочем, афишировать свою личную жизнь не собирается.

"Счастье любит тишину. Чего я должен хвастаться этим? Мне кажется, что это даже как-то невоспитанно сейчас хвастаться своим личным счастьем на фоне того, что люди теряют свое счастье. Есть люди, которым это причиняет боль. Мое счастье не может и не хочет причинять боль. Тогда это уже не счастье. Счастье должно вдохновлять", — признался Суханов.

Алексей Суханов Фото: Instagram

Усыновление ребенка

Маша Ефросинина вспомнила, как ее собеседник когда-то в интервью говорил, что хочет усыновить ребенка. Она спросила, актуально ли еще желание.

"Это актуально. Но во взаимоотношениях двое и должно быть общее решение и согласие общее. Время от времени я возвращаюсь к этому. Это для меня больно", — признался Алексей.

Впрочем, журналист не теряет оптимизма.

"Но если хотеть и прилагать усилия — все обязательно получится", — считает он.

