"Себе оставляю 15 тысяч": Суханов рассказал о заработках во время войны и бывшей жене (фото)

Украинский телеведущий Алексей Суханов признался, с чего зарабатывает и сколько тратит в месяц на себя. Значительную часть дохода журналист донатит на адресные нужды.

Ведущий шоу "Говорит вся страна" пришел на интервью к Славе Демину.

Заработки Суханова

Демин спросил у своего гостя, что сейчас больше приносит заработок — театр, телевидение или YouTube.

"Все понемногу в кошелек. Но все заработанное своим трудом, слава тебе Господи. Этим я и горжусь", — говорит Суханов.

Более того, популярный ведущий тратит на себя 15 тысяч гривен в месяц.

"Я себе на жизнь, не учитываем коммунальные услуги, поесть, кофе выпить, я себе оставляю 15 тысяч гривен. Все остальное я трачу исключительно на адресную помощь. Я не откладываю сейчас. С начала полномасштабного вторжения я не откладываю. Были сбережения до этого. Сейчас я просто зарабатываю, живу и адресно помогаю", — признался журналист.

Відео дня

В частности, Алексей имеет квартиру в Киеве, квартиру в Юрмале и автомобиль.

"У меня нет пассивной прибыли", — подчеркнул он.

Алексей Суханов Фото: Instagram

Отношение к Ахметову

Также Демин спросил, как Суханов относится к миллиардеру Ринату Ахметову, который в свое время владел телеканалом "Украина".

"Этот человек, который был действительно основателем канала, на котором я имел счастье и честь работать. И я являюсь свидетелем многих моментов, когда он помогал людям. И сейчас, кстати, очень мощно помогает. Мы не знакомы лично. Мы никогда так не общались. Это человек, которого я очень уважаю и всегда буду уважать", — сказал телеведущий.

Первая любовь Суханова

Первая любовь журналиста была на летней практике в детском лагере.

"Она была вожатой. А я на кухне работал. Я был повар. И мы с ней на качелях", — вспомнил журналист.

Алексей признался, что тогда ни с кем не советовался относительно того, как вести себя с девушками. Только брал пример с родителей и дедушки с бабушкой.

Первый брак

Телеведущий рассказал, что на самом деле женился, потому что так захотела любимая Ольга. Они были вместе 13 лет.

"Оля тоже доверяла мне. У нас были крайне доверительные отношения", — говорит Суханов.

Впрочем, последний год она "терпела" мужа.

"У меня крайне плохой характер. Я Козерог. Если бы мы были настолько умны тогда, как сейчас, то, наверное, люди не делали бы ошибок. Я делал ошибки. Я единственное, что могу сказать, что сейчас я во многих моментах так бы не поступил. Когда человек тебя любит и ценит — это огромное счастье", — считает ведущий.

Алексей Суханов с бывшей женой Ольгой Фото: YouTube

К тому же, Алексей не был тогда готов к отцовству. Он спустя годы очень уважает экс-супругу и ценит ее.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Алексей Суханов заявил, что перед полномасштабным вторжением в столице Украины уже находились кадровые российские военные и ждали, чтобы провести парад на Крещатике.

Ведущий проекта "Говорит вся страна" резко раскритиковал заявления Марьяны Безуглой об ЛГБТ-сообществе.

Кроме того, Суханов раскрыл истинную причину, почему София Ротару молчит о войне РФ против Украины.