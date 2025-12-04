Раскрыта причина, почему София Ротару на самом деле молчит о войне: "Есть одно обстоятельство"

Украинский телеведущий Алексей Суханов раскрыл истинную причину, почему София Ротару молчит о войне РФ против Украины. Журналист давно говорит о желании взять у певицы интервью.

По словам Суханова, Ротару действительно хочет публично говорить, но пока этого не может сделать. Ведущий в проекте "ИПсО и люди" говорит, что на это есть определенное обстоятельство.

Почему Ротару молчит о войне

"Я бы хотел записать интервью с Софией Михайловной. Она отказывается. Она очень хочет говорить, но, поверьте мне, сейчас пока есть одно обстоятельство, которое ей мешает. Она не просто так молчит, как мне объяснили", — подчеркнул Алексей Суханов.

Журналист добавил, что подробности раскрывать не может, поскольку не имеет права этого делать.

"Я не уполномочен (говорить об этом, — Ред.), но, поверьте мне, она не просто так молчит, и ей это не безразлично", — сказал Суханов.

София Ротару

Где сейчас София Ротару

После 24 февраля 2022 года народная артистка не делала публичных заявлений относительно войны, однако периодически реагировала на обстрелы россиянами украинских городов и государственные праздники.

Родная сестра Софии Михайловны Аурика говорила, что та в последнее время живет в Киеве: "Переживает, как и все украинцы. Единственное, что я могу сказать, — она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо".

На свой 78-й день рождения исполнительница показала ряд кадров из украинской столицы. А потом приехала в родное село Маршинцы на Буковине.

София Ротару в Маршинцах

