Раскрыта причина, почему София Ротару на самом деле молчит о войне: "Есть одно обстоятельство"
Украинский телеведущий Алексей Суханов раскрыл истинную причину, почему София Ротару молчит о войне РФ против Украины. Журналист давно говорит о желании взять у певицы интервью.
По словам Суханова, Ротару действительно хочет публично говорить, но пока этого не может сделать. Ведущий в проекте "ИПсО и люди" говорит, что на это есть определенное обстоятельство.
Почему Ротару молчит о войне
"Я бы хотел записать интервью с Софией Михайловной. Она отказывается. Она очень хочет говорить, но, поверьте мне, сейчас пока есть одно обстоятельство, которое ей мешает. Она не просто так молчит, как мне объяснили", — подчеркнул Алексей Суханов.
Журналист добавил, что подробности раскрывать не может, поскольку не имеет права этого делать.
"Я не уполномочен (говорить об этом, — Ред.), но, поверьте мне, она не просто так молчит, и ей это не безразлично", — сказал Суханов.
Где сейчас София Ротару
После 24 февраля 2022 года народная артистка не делала публичных заявлений относительно войны, однако периодически реагировала на обстрелы россиянами украинских городов и государственные праздники.
Родная сестра Софии Михайловны Аурика говорила, что та в последнее время живет в Киеве: "Переживает, как и все украинцы. Единственное, что я могу сказать, — она в Киеве, она вместе с украинцами. И все хорошо".
На свой 78-й день рождения исполнительница показала ряд кадров из украинской столицы. А потом приехала в родное село Маршинцы на Буковине.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- София Ротару выразила поддержку жителям Тернополя после российского обстрела 19 ноября.
- Известный украинский певец Игорь Целип поселялся в арендованной квартире в Риме. На домофоне он заметил табличку с надписью "Rоtaru Sofia".
Кроме того, внук Софии Ротару, Анатолий Евдокименко, вышел на связь и показал, чем занимается за границей.