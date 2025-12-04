Розкрито причину, чому Софія Ротару насправді мовчить про війну: "Є одна обставина"

Український телеведучий Олексій Суханов розкрив справжню причину, чому Софія Ротару мовчить про війну РФ проти України. Журналіст давно говорить про бажання взяти у співачки інтервʼю.

За словами Суханова, Ротару справді хоче публічно говорити, але поки що цього не може зробити. Ведучий у проєкті "ІПсО і люди" каже, що на це є певна обставина.

Чому Ротару мовчить про війну

"Я б хотів записати інтерв'ю з Софією Михайлівною. Вона відмовляється. Вона дуже хоче говорити, але, повірте мені, зараз поки є одна обставина, яка їй заважає. Вона не просто так мовчить, як мені пояснили", — наголосив Олексій Суханов.

Журналіст додав, що подробиці розкривати не може, оскільки не має права цього робити.

"Я не уповноважений (говорити про це, — Ред.), але, повірте мені, вона не просто так мовчить, і їй це не байдуже", — сказав Суханов.

Софія Ротару Фото: Instagram sofiarotaru.official

Де зараз Софія Ротару

Після 24 лютого 2022 року народна артистка не робила публічних заяв щодо війни, проте періодично реагувала на обстріли росіянами українських міст та державні свята.

Рідна сестра Софії Михайлівни Ауріка казала, що та останнім часом живе в Києві: "Переживає, як і всі українці. Єдине, що я можу сказати, — вона в Києві, вона разом з українцями. І все добре".

На свій 78-й день народження виконавиця показала низку кадрів з української столиці. А згодом приїхала в рідне село Маршинці на Буковині.

Софія Ротару в Маршинцях Фото: Facebook

