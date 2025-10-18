Онук Софії Ротару вийшов на звʼязок з-за кордону: де він перебуває (відео)

Онук народної артистки України Софії Ротару, Анатолій Євдокименко, який займається музикою та виступає під псевдонімом SHMN, вийшов на звʼязок та нагадав про себе.

Чоловік презентував свій новий трек "Sacrifice", опублікувавши фрагмент в Instagram. Цікаво, що над зйомкою працював український оператор на імʼя Дмитро, який наразі перебуває у Великій Британії. Ймовірно, і Анатолій зараз живе там.

На кадрах онук Софії Ротару позував у класичному стилі — темне пальто, чорна кофта та штани. Анатолій рідко ділиться особистими фото та відео, адже більше просуває свою творчість.

У коментарях брата підтримала сестра Софія. Не обійшлося і без реакції від зіркової бабусі.

Онук Софії Ротару

Що відомо про онука Софії Ротару

Після початку повномасштабної війни Анатолій Євдокименко разом з батьком Русланом намагався незаконно покинути територію України в бік Молдови. Тоді їх затримали ще з декількома іншими чоловіками.

Влітку того ж року онук легендарної співачки опинився в Європі. Як він покинув Україну, досі невідомо.

"З початком війни я був змушений покинути країну, щоб розпочати нове життя. Уже понад шість місяців я живу життям справжнього кочівника, яке багато чому мене навчило і дало новий погляд на життя", — розповідав Анатолій наприкінці 2022 року.

Крім того, росіяни стверджують, що син артистки, Руслан Євдокименко, нібито має російське громадянство з 2015 року і намагається зберегти право власності на готель "Вілла Софія" в окупованому Криму.