У сім'ї Софії Ротару в один день народились 3 хлопчики (фото)

Сестра Софії Ротару, співачка Лідія, стала бабусею — її донька Софія Хлябич, більш відома під сценічним ім’ям Sonya Kay, народила двійнят. Тим часом Анна, донька Анатолія Ротару (брата Зінаїди, Софії, Лідії та Ауріки Ротару), теж стала мамою хлопчика. Обидві молоді матусі – племінниці Софії Ротару.

Свою вагітність 34-річна Софія Хлябич не афішувала в соцмережах, як і факт, що вперше стала мамою. За словами сестри Софії Ротару, Ауріки, пологи відбулися у Чернівцях, де проживає Лідія Ротару. Про це пише "Главком".

Того ж дня старший брат Ауріки і Софії, Анатолій Ротару, вдруге став дідусем — його донька Анна народила хлопчика. Анатолій мешкає у рідному селі Маршинці на Буковині. У розмові з виданням Ауріка Ротару не приховувала радості та щиро привітала рідних із поповненням у сім’ї.

Анатолій Ротару, Лідія Ротару і донька Софія Фото: Главком

Зазначимо, Софія Ротару з багатодітної сім'ї. В артистки є сестри Зінаїда, Лідія та Ауріка, а також брати Анатолій та Євген. Ауріка Ротару — наймолодша серед шістьох дітей у родині. Своє 67-річчя і 45 років творчої діяльності співачка святкуватиме великим концертом у столичному Жовтневому палаці. Разом із нею на сцені виступлять Іво Бобул, Петро Чорний і гурт "Лісапетний батальйон".

