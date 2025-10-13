В семье Софии Ротару в один день родились 3 мальчика (фото)

Сестра Софии Ротару, певица Лидия, стала бабушкой — ее дочь София Хлябич, более известная под сценическим именем Sonya Kay, родила двойняшек. Тем временем Анна, дочь Анатолия Ротару (брата Зинаиды, Софии, Лидии и Аурики Ротару), тоже стала мамой мальчика. Обе молодые мамочки — племянницы Софии Ротару.

Свою беременность 34-летняя София Хлябич не афишировала в соцсетях, как и факт, что впервые стала мамой. По словам сестры Софии Ротару, Аурики, роды состоялись в Черновцах, где проживает Лидия Ротару. Об этом пишет "Главком".

В тот же день старший брат Аурики и Софии, Анатолий Ротару, во второй раз стал дедушкой — его дочь Анна родила мальчика. Анатолий живет в родном селе Маршинцы на Буковине. В разговоре с изданием Аурика Ротару не скрывала радости и искренне поздравила родных с пополнением в семье.

Анатолий Ротару, Лидия Ротару и дочь София Фото: Главком

Отметим, София Ротару из многодетной семьи. У артистки есть сестры Зинаида, Лидия и Аурика, а также братья Анатолий и Евгений. Аурика Ротару — самая младшая среди шестерых детей в семье. Свое 67-летие и 45 лет творческой деятельности певица будет праздновать большим концертом в столичном Октябрьском дворце. Вместе с ней на сцене выступят Иво Бобул, Петр Черный и группа "Лисапетный батальон".

