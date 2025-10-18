Внук Софии Ротару вышел на связь из-за границы: где он находится (видео)

Внук народной артистки Украины Софии Ротару, Анатолий Евдокименко, который занимается музыкой и выступает под псевдонимом SHMN, вышел на связь и напомнил о себе.

Мужчина презентовал свой новый трек "Sacrifice", опубликовав фрагмент в Instagram. Интересно, что над съемкой работал украинский оператор по имени Дмитрий, который сейчас находится в Великобритании. Вероятно, и Анатолий сейчас живет там.

На кадрах внук Софии Ротару позировал в классическом стиле — темное пальто, черная кофта и брюки. Анатолий редко делится личными фото и видео, ведь больше продвигает свое творчество.

В комментариях брата поддержала сестра София. Не обошлось и без реакции от звездной бабушки.

После начала полномасштабной войны Анатолий Евдокименко вместе с отцом Русланом пытался незаконно покинуть территорию Украины в сторону Молдовы. Тогда их задержали еще с несколькими другими мужчинами.

Летом того же года внук легендарной певицы оказался в Европе. Как он покинул Украину, до сих пор неизвестно.

"С началом войны я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Уже более шести месяцев я живу жизнью настоящего кочевника, которая многому меня научила и дала новый взгляд на жизнь", — рассказывал Анатолий в конце 2022 года.

Кроме того, россияне утверждают, что сын артистки, Руслан Евдокименко, якобы имеет российское гражданство с 2015 года и пытается сохранить право собственности на отель "Вилла София" в оккупированном Крыму.